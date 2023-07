Hilversummer Bradley van Dijk wordt al jaren met de dood bedreigd: "Ik durf mijn huis niet meer uit"

Pesterijen en de ene doodsbedreiging na de andere: Hilversummer Bradley van Dijk wordt al meer dan twee jaar flink lastig gevallen door een groep internetpesters. Ze gaan ver: niet alleen Bradley, maar ook familie, vrienden en zelfs nietsvermoedende buren worden extreem lastiggevallen. Wat voor hem eens een zorgeloos leven was, is nu onheilspellend en angstaanjagend. "Het gaat nu zelfs zo ver, dat ik echt niet meer naar buiten durf", vertelt hij in een exclusief interview aan NH.

Veel naar buiten treden met zijn verhaal doet Bradley liever niet. Want letterlijk alles wat hij zegt, wordt tegen hem gebruikt. En elke 'actie', levert een 'reactie', vooral als hij zelf weer eens video's online plaatst of 'live gaat'. Dan neemt het aantal bedreigingen weer een vlucht en weet Bradley zo goed als zeker dat hij thuis weer bezoek krijgt van mensen die hem lastig willen vallen. Bradley is het doelwit van het zogeheten Looijkartel, een tot nu toe zo goed als ongrijpbare groep onbekenden die er een hobby van maakt hem het leven zuur te maken. En dus niet alleen Bradley zelf: ook familieleden en buurtbewoners die verder weinig met hem te maken hebben, houden hun adem in.

Meer dan twee jaar voelde het voor Bradley met alle pesterijen en doodsbedreigingen vaak alleen en alsof hij aan zijn lot werd overgelaten. Ja, hij schakelde de politie meermaals in, maar die leek weinig voor hem te kunnen doen. De laatste tijd verandert dat, merkt hij. De meerdere artikelen van NH brengen de zaak in een stroomversnelling en het net rond dat Looijkartel lijkt zich steeds verder te sluiten. Dat is voor Bradley ook mede de aanleiding om nu toch zijn verhaal te doen. Bradley, kan je ons vertellen hoe dit allemaal begonnen is? "Drie jaar geleden had ik een groot bereik online. Ik was actief op YouTube en had veel volgers. Daar deelde ik video's waarin ik muziek maakte, vrij onschuldig eigenlijk. Ik denk dat ze mij in eerste instantie een makkelijk slachtoffer vonden, een 'lulletje rozenwater'. Ik heb overgewicht en had een uitgesproken mening op FOK! (een online discussieplatform, red.). Toen hebben ze gedacht: die gaan we pakken." Wat gebeurde er toen? "Een van mijn muziekinstrumenten had ik aangeboden op Marktplaats. Ik heb mijn adres toen gedeeld met iemand die geïnteresseerd leek te zijn. Er kwam nooit iemand aan de deur om het instrument op te halen. Wel kwamen er toen steeds vaker bezorgers langs, die zeiden dat er op dit adres eten was besteld. Ik denk dat er sindsdien honderden mensen ongewenst aan mijn deur zijn gekomen."

"Ze vonden mij een 'lulletje rozenwater'. Toen dachten ze: die gaan we pakken" Bradley van Dijk

En het zijn niet alleen bezorgers, toch? "Nee. Het grootste deel wat bij mij langskomt zijn mensen die denken dat ik goedkope iPhones verkoop. Die zijn dan voor heel weinig geld aangeboden op Marktplaats, en dan wordt er gezegd dat ze het op mijn adres op kunnen halen. Als ze dan voor mijn huis staan en erachter komen dat ik geen iPhones heb, worden ze vaak heel agressief." Wat doet dat met je? "Het hele eten-bezorg-verhaal interesseert mij niet zoveel. De mensen die via Marktplaats komen zijn soms wel heel beangstigend. Ze worden via de Marktplaats-chat boos gemaakt en sommigen zelfs racistisch bejegend door iemand die zich als mij voordoet. Ze komen dan woedend naar mijn huis en schreeuwen en trappen tegen de deur. Dat is natuurlijk wel eng." Tekst gaat door onder de foto.

Je bent de laatste weken wat minder actief op je social media-kanalen. Is het daardoor ook wat rustiger aan de deur? "Ja, bij mij thuis wel, maar online gaat het allemaal keihard door. Dagelijks word ik bedreigd en gestalkt. Via Telegram zeggen ze dat ze mij dood willen hebben, en delen ze allemaal privé-gegevens van mij, mijn familie en mijn vrienden. Ik kan ermee leven, maar voor mijn naasten vind ik het verschrikkelijk. Daten is hierdoor ook onmogelijk geworden; zodra ze erachter komen dat ik iemand leuk vind, maken ze haar leven ook zuur. Niemand wil daardoor met mij verder."

"Mensen kunnen wel over mij schrijven dat ik een pedofiel ben, maar dat maakt mij nog geen pedofiel" Bradley van Dijk

In het Telegram-kanaal zijn ze ervan overtuigd dat jij een pedofiel bent. Hoezo denken ze dat? "Door mij pedofiel te noemen, krijgen ze veel subscribers. Je kan daarmee zieltjes winnen. Er is alleen niks van waar. De politie heeft hier ook onderzoek naar gedaan. Mensen kunnen wel over mij schrijven dat ik een pedofiel ben, maar dat maakt mij nog geen pedofiel." Hoe houd je een leven met zoveel bedreigingen en beschuldigingen vol? "Ik kan niet meer naar buiten en dat is natuurlijk heel naar. Ik kan mezelf niet verweren of wegrennen als het misgaat, onder andere vanwege mijn gewicht. Toch is het niet zo dat ik ongelukkig ben. Ik ben dusdanig gepest dat sommige woorden mij simpelweg niet meer raken. Ik ben een einzelgänger en vind het daarom niet erg om alleen thuis te zijn. Ik vind het natuurlijk wel heel erg dat mijn familie en vrienden ook zo gepakt worden." Enkele screenshots uit de treitergroep op Telegram. Tekst gaat hieronder verder.

Hoe zie jij je toekomst voor je? "Ik zou met allemaal verschillende grote YouTubers en TikTokkers samenwerken, zoals Enzo Knol, maar dankzij de bedreigingen kan dat niet meer. Ze willen het niet meer. Dat vind ik misschien wel het meest waardeloze van alles. Je mag alles van mij vinden en alles van mij denken, maar mijn imago is helemaal naar de klote. "Ik weet ook niet wanneer dit allemaal een keer ophoudt. Het enige wat ik nu zelf kan doen, is het negeren en aangifte doen. Dan hoop ik dat ze een keer worden opgepakt." Houdt het ooit op? "Dat weet ik niet. De politie zegt dat het lastig is om deze jongens op te pakken. Het is dus voor mij vooral hopen dat dat ooit tóch gebeurt. Tot die tijd ben ik bang dat ik hier simpelweg mee moet leven, hoe waardeloos dat ook mag zijn."