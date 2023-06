Telegram haalt Looijkartel offline na haatcampagne tegen Hilversummer

Het chatkanaal van het omstreden Looijkartel op Telegram is sinds gisteren plots offline. Het 'kartel' is al meer dan 2,5 jaar verantwoordelijk voor de doodsbedreigingen en extreme pesterijen aan het adres van Hilversummer Bradley van Dijk en zijn familie, vrienden en buren. De leden van de groep kunnen zich daarmee - voorlopig althans - niet meer anoniem uiten op het platform.

Zondagavond verdween plots het voornaamste account op de anonieme chat-app. De mensen achter het Looijkartel deelden op het kanaal niet alleen hun bedreigingen en pesterijen, maar riepen er ook op tot haat en geweld tegen hun slachtoffers.

Er werd door de groep snel overgeschakeld naar één van de andere chatgroepen om hun 'werk' weer op te pakken. Op het kanaal klonk al snel vertwijfeling: geen van de leden leek door te hebben waarom het kanaal uit de lucht was.

Geruchtenstroom

De groep hielp vervolgens zelf het gerucht de wereld in dat het kanaal was verwijderd omdat een beheerder 'bedreigd werd door een familielid van Bradley'. Een manier waarop de groep vaker handelt: nieuwe redenen verzinnen om groepsleden op te jutten tegen Bradley en zijn naasten. Of het nu waar is, of niet.

Het gerucht van het kartel klopt ook niet. Navraag bij Telegram leert dat het kanaal is verwijderd door het platform zelf. "De servicevoorwaarden van Telegram verbieden expliciet oproepen tot geweld en doxing. Daar heeft deze groep zich schuldig aan gemaakt", vertelt Telegram-woordvoerder Remi Vaughn.

Nieuwe groepen ook offline

Telegram lijkt de treitergroepen van het Looijkartel in het vizier te hebben na de verhalen van NH over het kartel de afgelopen week. Gisteravond werden ook verschillende andere groepen van het Looijkartel verwijderd, waardoor de communicatie in ieder geval voorlopig stilvalt.

Hoe het komt dat het bijna drie jaar heeft geduurd voordat de chatkanalen offline werden gehaald, is niet duidelijk.