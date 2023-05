Al twee jaar getreiterd en bedreigd: jacht op Hilversumse YouTuber Bradley houdt aan

De Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk wordt al twee jaar getreiterd en bedreigd door een groep 'pedojagers'. Afgelopen weekend dreigde een groep van vijfhonderd man hem thuis op te zoeken. Met een 'Project X'-achtige bijeenkomst wilden ze hem op verschillende plekken in Hilversum achterna zitten. De politie hield zaterdag de situatie nauwlettend in de gaten. Een sfeerreportage.

"Bijna is het zover! Ruim 500 mensen hebben zich aangemeld. Project X in Hilversum. Zaterdag, 20.00 uur Anemonestraat!"

Het gonst al twee weken van de geruchten. Een groep ‘pedo-hunters’ zou zich verzamelen voor de woning van de moeder van Bradley van Dijk, oftewel The Bradge, een YouTuber, die door het Looij-kartel, zoals de pedojagers zichzelf noemen, wordt beticht van pedoseksuele neigingen.

Uit de communicatie van de pedojagers op Telegram blijkt dat ze Van Dijk beschuldigen van stalking van meerdere minderjarige meisjes. Al twee jaar lang worden Van Dijk en zijn familie gevolgd en via internet bedreigd en getreiterd. Deze bijeenkomst moest het hoogtepunt van intimidatie gaan worden.

Politieauto's

Rond de klok van acht rijden twee handhavers op de fiets door de wijk. Voor de woning in de Anemonestraat staat een politieauto met twee surveillanten duidelijk in het zicht, een helikopter vliegt over. Een aantal buren zit in de voortuin.

Van de ruim 7.000 mensen die via het Telegram-kanaal van het Looijkartel dagelijks meerdere keren op de hoogte worden gehouden van de bedreigingen aan het adres van The Bradge, hebben zich honderden mensen aangemeld te komen naar het ‘evenement’. Het voornemen van de pedojagers is om vanaf de Anemonestraat met honderden door Hilversum te wandelen naar nog drie andere locaties waar familieleden van Van Dijk wonen.

Belaagd

Het blijft rustig. De vijfhonderd mensen die zouden komen, laten hun gezicht niet zien. Maar helemaal stil blijft het niet.

Midden in de nacht laat de groep toch iets van zich horen. De groep laat weten dat ze "het azc hebben leeggetrokken". Ze doelen op een zelf opgezet 'advertentiebombardement'. Op Facebook en Marktplaats worden talloze dure goederen tegen spotprijzen aangeboden, een gloednieuwe iPhone voor 100 euro bijvoorbeeld. Mensen met een kleine portemonnee reageren massaal en worden uitgenodigd om op de Anemonestraat het toestel op te halen.

Er is niemand thuis op het adres, maar de groep doet zich online voor als een bange alleenstaande en nodigt de koper uit om selfies te maken: "Stuur een foto en ik durf de deur wel te openen", klinkt het. Natuurlijk doen ze dit. Zo’n goedkope telefoon laat je niet lopen. Gillend van pret worden de foto’s gedeeld op het kanaal.

Eerdere pesterijen

"Pedofiel, misbruiker!", "Ambitieloze Wajonger!", "Kinderlokker Bradley!". Ruim twee jaar lang wordt de 32-jarige Van Dijk online belaagd door mensen die aanstoot nemen aan zijn video’s op YouTube. Video’s waarin hij rondrijdt in zijn auto, een recensie geeft over het eten dat hij heeft gegeten of live gaat en vertelt over zijn leven. Kijkers mogen hem dan vragen stellen die hij beantwoordt.