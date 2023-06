Hilversumse buurt op z'n kop: pesterijen en doodsbedreigingen aan YouTuber Bradley maken ook buren bang

Familie, vrienden en zelfs buren van de moeder van de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk - beter bekend als 'the Bradge' - hebben al tijden veel overlast van de alsmaar aanhoudende pesterijen en doodsbedreigingen aan zijn adres. Een deel leeft zelfs in angst. De stevige pesterijen en bedreigingen zorgen ervoor dat de buurt op z'n kop staat. "De politie is al een paar keer langs geweest", vertelt een buurtbewoner aan NH Gooi.

Het Looijkartel stuurt niet alleen iPhone-kopers naar het huis van Bradley. Ook zijn moeders woning moet eraan geloven. Het is inmiddels zo ernstig, dat ze briefjes op de voordeur heeft geplakt: "Geen pakketjes, niet in brievenbus, niet bij buren" en: "Niks te koop, niks gratis. Nothing for sale, nothing for free, it's fake."

Een bekende tactiek van het Looijkartel is het verkopen van nep-iPhones bij het huis van Bradley. Ze plaatsen dan advertenties van zeer goedkope iPhones op Marktplaats, die kopers dan kunnen ophalen bij het huis van de Hilversummer. Maar op het moment dat ze bij het huis aankomen, is er niks. Er wordt dan vaak aangebeld en geklopt op de ramen.

Inmiddels hebben zelfs de buren van Bradley en de buren van zijn familie last van de situatie. NH ging langs bij de buren, maar niemand wilde op beeld wat zeggen. Uit angst voor de bedreigingen. "Het is heel vervelend. Ik ben bang. Je wil niet weten wat voor figuren het zijn, het is echt afschuwelijk", klinkt het.

De grootste partij achter de treiterijen en bedreigingen is Telegram-groep Looijkartel. Volgens de mensen achter dit kanaal hoort Bradley 'niet thuis op het internet' en zou hij pedoseksuele activiteiten hebben verricht, wat volgens hem zelf nooit bewezen is.

Buren

Er wordt ook regelmatig bij de buren aangeklopt, als (de familie van) Bradley niet opendoet. Een buurvrouw zegt: "Wij hebben een keer iemand aan de deur gehad, die zei dat hij op dit adres moest zijn. Ik gaf aan dat dat niet klopte. Toen bleef die persoon voor mijn huis staan. Ik heb laten weten dat ik de politie zou bellen, maar hij ging maar niet weg. Dat was heel intimiderend."

Hierna heeft de buurtbewoner een deurbelcamera aangeschaft. "Het voelde daarna toch wel veiliger om zo'n deurbel aan te schaffen. Veel buren hadden dat vanwege de situatie al gedaan", klinkt het. Met zo'n deurbelcamera is het mogelijk om te zien wie er voor je huis staat als er wordt aangebeld.

De bewoner laat verder weten dat ze zich niet onveilig voelt, maar ze vindt de situatie wel heel vervelend. "Het is niet alleen dat je mensen via internet bedreigt of fraudeert, ze komen hier echt naartoe. Het is fysiek. En dat is natuurlijk eng."

Enge types

Een andere buurtbewoner voelt zich wel soms onveilig thuis. "Het zijn echt enge types die hier rondlopen. We willen ze niet ook achter ons aan hebben", vertelt de buurtbewoner. Sommige mensen die voor de neppe advertenties komen veroorzaken ook bij haar overlast. Zo blijven ze vaak lang hangen in de buurt.

"Als je ze dan aanspreekt zijn ze ontzettend brutaal en gaan ze je huis filmen", vertelt ze. Ze wegsturen of aanspreken heeft volgens de bewoner geen zin. "Als we zeggen dat we er niet van gediend zijn, weet je niet wat er in hun hoofd speelt. Dat is echt beangstigend. Sommige blijven dan heel lang in een auto zitten voor het huis, en dan kijken ze naar binnen."

Hoewel de buren vaak last hebben van de situatie, is het geen dagelijkse kost. "Het is niet zo dat er iedere dag iemand voor de deur staat, ze komen echt met vlagen. Maar ze zijn hier wel eens met dertig man geweest en dat mag echt niet meer gebeuren."