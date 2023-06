Bedreigingen 'Looijkartel' gaan steeds verder: "1.000 euro als je hem genadeloos aftuigt"

De deelnemers kunnen meelezen hoe het kartel dagelijks slachtoffers online treiteren en pesten. Sommige mensen in deze groep laten zich zelfs verleiden om ook te gaan te treiteren of erger nog; tegen betaling strafbare feiten te plegen.

Het is een kleine greep uit de oproepen die dagelijks worden gedaan in de duistere krochten van sociale media. Het is een redelijk nieuw, maar vooral schadelijk fenomeen. De groep die verantwoordelijk is voor de bedreigingen noemt zichzelf het Looijkartel. Op het van oorsprong Russische berichtenkanaal Telegram, waar je volledig anoniem kunt zijn, hebben zich zo'n 7.300 mensen verzameld in de openbare groep.

"1.000 euro als je hem genadeloos aftuigt. Film je dit, dan krijg je een bonus van 500 euro." "400 euro voor degene die een foto regelt van het kenteken van zijn auto." "Zie je hem in kroeg of een winkel, geef het door, binnen 15 minuten kunnen wij hem pakken." "Wie schiet deze lelijkerd dood?"

Als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, dan gaan mensen deze vanzelf geloven. Het zou het motto van het Looijkartel kunnen zijn. Bradley krijgt dus het label van pedofiel opgeplakt. Die beschuldiging wordt in de Telegramgroep hardnekkig herhaald. Ze noemen hem 'kinderverkrachter', al is het bewijs daarvoor flinterdun. Een spoiler: we hebben na uitgebreid onderzoek geen enkele aanwijzing gevonden voor de beschuldiging.

Onze redactie voegde zich twee maanden geleden aan het Telegram-kanaal toe. We volgen alle communicatie vanaf de start van de groep, 18 juli 2021, volgen. Dagelijks worden er berichten geplaatst en die liegen er niet om. Alles draait om 'de dikke, zwakzinnige die moet stoppen met zijn activiteiten', aldus leden van de groep. Volgens hen heeft hij geen recht om zijn stem te laten horen, omdat hij gek en dik is. Kennelijk levert dit te weinig leden op, want na enkele maanden komt er een forse beschuldiging bij. Hij is pedofiel.

Tijdenlang gestopt

Onze redactie spreekt regelmatig met Bradley, het woord gek of zwakzinnig is niet op hem van toepassing. Sterker nog, eigenlijk zijn we onder de indruk van deze man die ondanks alle bedreigingen en terreur doorgaat met wat hij leuk vindt: filmpjes maken.

Op verzoek van zijn familie en de autoriteiten is hij, zo vertelde hij in een eerder interview, tijdenlang gestopt met het maken van video’s. Maar het haalde niks uit, de bedreigingen gingen gewoon door.

Privégegevens op straat

Wat we tegenkomen in de groep is misselijkmakend. Er staan oproepen in om Bradley 'af te tuigen' tegen betaling, hij wordt uitgescholden en vernederd, er staan foto’s van zijn huis op en filmpjes van mensen die bij zijn voordeur of die van zijn familieleden staan en tevergeefs komen voor de op Marktplaats of Facebook Marketplace aangeboden producten.

Tot onze grote verbazing zien we ook privacygevoelige gegevens. Informatie die deze groep niet hoort te hebben, zoals bijvoorbeeld gegevens over werkgevers van familieleden van Bradley, adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers tot zelfs de hoogte van uitkeringen en energierekeningen. Alle privégegevens liggen op straat.

Doxing wordt dat genoemd, het gebruik van persoonsgegevens voor intimiderende doeleinden. In februari dit jaar is een nieuwe wet aangenomen. Doxing is strafbaar. Er staat een forse geldboete en een jaar cel op.