Nieuwe groep pesters claimt bekladding grafsteen: gaan bedreigingen tegen Bradley gewoon door?

Een kleine en onbekende Telegramgroep claimt de bekladding van de grafsteen van het broertje van de al jaren ernstig bedreigde Bradley van Dijk. Zondag werd op klaarlichte dag het graf van Casey van Dijk bespoten met graffiti, tot woede van de familie. Een schokkend dieptepunt in de langdurige en ernstige bedreigingen aan het adres van de Hilversummer. En dat terwijl de bedreigingen juist leken te stoppen. De nieuwe groep laat in slecht geschreven Nederlands weten dat ze ‘Bradley mental willen breeken’.

De Telegramgroep die verantwoordelijk was voor de langdurige extreme bedreigingen aan het adres van Bradley - het zogeheten Looijkartel - gaf gisteravond aanvankelijk aan geschrokken te zijn van de bekladding. "Er is een post online gekomen van de Telegramgroep waarin ze deze zieke actie opeisen. Wij staan niet achter deze actie. Na de actie hebben wij besloten te gaan stoppen met onze groep", verklaarden ze.

Veel bedreigingen

NH volgt al lange tijd de Telegram-groepen die verantwoordelijk zijn voor de bedreigingen aan Bradley van Dijk, zijn familie en vrienden en buurt. De grootste groep - datzelfde Looijkartel - had op het hoogtepunt ruim tienduizend leden. Actieve leden die daadwerkelijk acties beraamden tegen Bradley van Dijk en zijn familie of mensen daartoe aanzetten, maar vooral heel veel mensen die meelazen in de groepen en zelfs soms de groep informatie verstrekte over de familie.

Na de eerste berichtgeving bij NH klopte de groep zichzelf op de schouders. Eindelijk werden ze serieus genomen in hun doel: het wegtreiteren van Bradley.

Het volgende bericht over de bedreigingen in Hilversum zinde de groep niet, tegelijkertijd kwam de politie steeds dichter bij een oplossing. De groep ging door met de bedreigingen. De bedreigingen gingen zich toen ook richten tegen de redactie van NH.

