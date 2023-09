Bedreigers Bradley verraden ondertussen elkaar: ‘Zodra je je in de groep mengt, word je zelf slachtoffer’

Leden van de chatgroep die verdacht wordt van de bedreigingen aan het adres van Hilversummer Bradley van Dijk, zijn familie, vrienden en buren, verraden inmiddels elkaar. ‘Exposen’ heet dat. Op chatapp Telegram waar leden zich volledig anoniem kunnen bewegen, worden in een nieuw kanaal de persoonsgegevens en foto’s gedeeld van mensen die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan vernielingen, bedreigingen en opruiing.

NH Nieuws

Eerst meedoen in het kanaal en plotseling ben je zelf het onderwerp. In de maanden dat onze redactie de zaak rond Bradley volgt, werd al eerder duidelijk dat zodra je je mengt in de groep, de mensen uit het kanaal zich ook tegen jou kunnen keren. Delano* was werkzaam bij een callcenter dat werkte voor telefoonaanbieder VodafoneZiggo en hij was actief in de Telegramgroep. Naar eigen zeggen zou hij onder druk van de Telegramgroep - en uit angst zelf slachtoffer te worden - persoonsgegevens van klanten hebben gedeeld. VodafoneZiggo stelde een onderzoek in, maar Delano wachtte dat niet af en zegde zijn baan op. Hij wordt nu verdacht van lekken van persoonsgegevens. “Ik heb tijdens mijn verhoor alles verteld wat ik weet. Deze hele ellende is begonnen door de vraag of ik adressen wilde doorgeven. Als ik dat niet zou doen zouden er compromitterende foto’s van mijn vrouw online komen. Nog steeds komen er Marktplaats-kopers en Thuisbezorgd-bezorgers aan de deur. Onze werkgevers worden opgebeld. Het is vreselijk. We hebben al onze social media verwijderd, maar niets helpt.” Er loopt een onderzoek naar Delano.

Op zijn hoede Al snel na onze eerste berichtgeving over de bedreigende Telegramgroep ontvingen we een e-mail van een man uit Hilversum. We noemen hem Wesley*. “Ik moet constant op mijn hoede zijn. Ze gaan mensen tegen me opstoken, mijn ouders bedreigen. Er is een screenshot geplaatst in de groep van mijn Facebookpagina. Ik word al tijden lang geteisterd. Ik ben juist tegen die groep, maar ik word aangewezen als schuldige.” Naar aanleiding van de e-mail hebben we geprobeerd in contact te komen, maar verder dan een paar telefoontjes kwam we niet. Inmiddels verschijnt de foto van Wesley ook online en wordt hij beschuldigd van bedreigingen.

Goed mis Het kan ook precies andersom. Het overkwam Lydia*, een vriendin van iemand uit de familie Van Dijk. Ze nam het in de Telegramgroep op voor de familie, maar werd toen zelf slachtoffer. Honderden, misschien wel duizenden dezelfde berichten met een foto van Lydia en al haar persoonsgegevens kwamen online. Twee weken geleden ging het voor Lydia goed mis. Ze kwam in de, inmiddels geminimaliseerde, Telegram-groep een foto tegen van de kinderen van haar vriendin met een dikke rode streep onder hun keeltjes door. Alsof ze zouden worden onthoofd. Ze schrok en kon zich niet meer inhouden. Ze reageerde woedend in de groep en vanaf dat moment ging het fout. Meteen dezelfde dag nog stonden er bezorgers voor de deur met bestellingen van restaurants die ze niet had gedaan. Foto’s en gegevens van zichzelf, maar vooral de continue stroom aan bedreigingen in de Telegramgroep zijn voor haar en haar gezin afschuwelijk.

Ik heb de politie gebeld en binnen een half uur stonden ze bij me aan de deur. Toen wist ik hoe serieus dit was. Lydia*

Angst zit er goed in "Vanaf het moment dat ik mezelf heb laten gelden in het Telegram-kanaal ging het mis. Ik heb de politie gebeld en binnen een half uur stonden ze bij me aan de deur. Toen wist ik hoe serieus dit was. Zodra je je in de groep mengt, word je zelf slachtoffer.’ De volgende morgen zat ik al op het bureau om aangifte te doen. Terwijl de politieagent bezig was met mijn telefoon, kwam er een berichtje binnen met een foto van de deur en de voorkant van het politiebureau in Hilversum. Met een tekst eronder: ‘Hier zijn wij nu.’ De agent liet het me zien. Ik schrok me een ongeluk. De politie is direct de beelden gaan bekijken van de bewakingscamera’s rond het bureau. Ze konden alleen mij en de overige bezoekers zien. Ze zeiden ook dat deze foto waarschijnlijk eerder is genomen. Maar het gebeurde op hetzelfde moment. Dat kan toch bijna geen toeval zijn?” De angst zit er goed in bij Lydia. “De groep is geminimaliseerd, maar nog niet weg. Er is nog een klein clubje actief. Ik heb het voor de familie Van Dijk willen opnemen, maar nu heb ik zelf problemen. Ik heb iedereen in mijn omgeving gewaarschuwd. Ik dacht echt dat het veilig was nu de grootste lafbekken achter slot en grendel zitten, maar je moet echt nog oppassen.” *Namen bij de redactie bekend