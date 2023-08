Spraakmemo's uitgelekt: gearresteerde verdachten van bedreigingen Bradley klappen uit de school over politieverhoor

Twee opgepakte verdachten van de pesterijen en doodsbedreigingen aan het adres van Hilversummer Bradley van Dijk klappen in geheime chatgroepen uit de school over hun politieverhoor. Ze vertellen elkaar en andere leden van de groep bedreigers in geur en kleur wat ze tegen de politie hebben verteld over hun rol in de bedreigingen. De verdachten lijken te beseffen dat ze daarmee in overtreding zouden kunnen zijn. De uitgelekte spraakberichten zijn in handen van NH.

De jongens vertellen in de gelekte spraakmemo's in geur en kleur wat ze de politie verklaard hebben. Zo zegt een van de twee: "Ze hebben me gevraagd over chats van toen ik zei 'ja, ik ga naar Bradley's huis toe met machete en boksbeugel' en shit. Die chats hebben ze allemaal gezien en daar hebben ze over gevraagd en ik heb gewoon alleen maar gezegd: 'ik heb zwijgrecht, ik heb zwijgrecht'. Dat is het enige wat ik heb gezegd."

Ze vertellen hen wat de politie over ze gevraagd heeft en vertellen verder dat ze hen uit de wind hebben gehouden in het verhoor. "Nou, over jou werd gevraagd van wie jij was, wat mijn connectie met jou was. En ja, er werd gewoon gezegd dat jullie mij manipuleren en shit, en blablabla. En.. tsss, ik heb de helft niet gehoord joh. (...) Over jou werd gevraagd wie jij was, wat jouw rol was in het Looijkartel. Ik heb alleen maar gezegd zwijgrecht, ik heb zwijgrecht, zwijgrecht", zegt de andere verdachte in een van de opnames.

De ander vervolgt: "Ze zeggen dat Bradley al meerdere jaren geterroriseerd wordt. Dat hij geen pedo is, dat jullie dat alleen maar verzinnen."

Bewust van overtreding?

De twee lijken zich er ook bewust van dat ze in overtreding zijn. "Maar gap, ik moet echt kappen met dit ouwe. Want als ik nog één keer.. als ze nog merken dat ik nu nog contact met jullie heb, word ik gewoon cel gezet wéér", klinkt het.

Al met al zijn er zeker zestien spraakberichten in handen van NH. De spraakberichten komen uit geheime chatgroepen.

Het is onduidelijk of de twee jongens ook daadwerkelijk in overtreding zijn door hun contact met de andere bedreigers en hun 'openhartigheid' over het politieverhoor. Een woordvoerder van justitie laat NH weten dat nog uit te zoeken.

Vier verdachten

De twee jongens behoren tot een groepje van vier aangehouden verdachten. De twee andere verdachten - mannen van 26 en 39 jaar - zitten nog vast. Het onderzoek naar de zaak loopt nog. De politie sluit nog altijd niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.