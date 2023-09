Vijfde verdachte uit 'Looijkartel' opgepakt voor bedreigingen Hilversumse Bradley

Er is opnieuw een verdachte aangehouden voor langdurige pesterijen, stalking en doodsbedreigingen aan het adres van onder meer Hilversummer Bradley van Dijk. De politie verdenkt de 24-jarige man van deelname aan een criminele organisatie. Het is de vijfde verdachte die is aangehouden in de zaak rondom het 'Looijkartel', zoals de groep bedreigers zichzelf noemt.

Het gaat om een man uit Beverwijk. Hij wordt verdacht van 'deelname aan een criminele organisatie die gericht was op opruiing, bedreiging, belaging en vernieling'. Dat vertelt het OM aan NH.

Hij zou onderdeel zijn van een groep pesters die het al meer dan drie jaar gemunt heeft op Bradley van Dijk. De groep communiceerde voornamelijk via de chat-app Telegram onder de naam 'Looijkartel'. Daarin werden duizenden berichten gedeeld met beledigingen en bedreigingen, oproepen tot geweld of vernielingen. Het Looijkartel had op het hoogtepunt zo'n 10.000 leden.

Het is nog niet duidelijk welke rol de 24-jarige verdachte had in deze groep.

Valse beschuldigingen

De Hilversumse Bradley maakt online video's en werd daarover getreiterd. Hij zou volgens de groep 'zwakzinnig' zijn en werd - volgens de politie - vals beschuldigd van pedoseksuele handelingen. Het treiteren ging steeds verder en mondde uiteindelijk in ernstige doodsbedreigingen uit. Ook werd Bradley meerdere malen thuis opgezocht.

Niet alleen hij, maar ook zijn familieleden, vrienden en zelfs buren hadden last van het Looijkartel. Zo werden er op dagbasis valse bestellingen naar de huizen van verschillende familieleden gestuurd en werden vrienden en buren lastiggevallen en bedreigd. Sinds de politie meerdere aanhoudingen heeft verricht, lijkt de rust grotendeels wedergekeerd.

Eerder zijn al een 26-jarige man uit Deurne, een 39-jarige man uit Venlo, een 16-jarige jongen uit Hoorn en een 15-jarige jongen uit Zaandam opgepakt. De mannen uit Deurne en Venlo zitten momenteel nog vast.

'Onacceptabel'

De politie noemt de heftige pesterijen een kwalijke zaak en onacceptabel. "Wat nu een grap lijkt, kan een ander levenslang schaden. Er werden er serieuze bedreigingen geuit, tegen verschillende personen en hun omgeving. Ook dat is strafbaar. Soms ging het zo ver dat de bedreigingen en beledigingen ook in de echte wereld plaatsvonden. Intensief onderzoek heeft geleid tot het identificeren van deze verdachten.”

De zaak kwam de laatste maanden in een stroomversnelling nadat NH onderzoek deed naar het Looijkartel en verhalen over de situatie rondom Bradley publiceerde: