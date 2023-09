Hilversumse restaurants hebben last van valse bestellingen: "Tot wel tien per dag"

Verschillende horecaondernemingen in Hilversum hebben last van valse bestellingen. Telefonisch of via bezorgingssites wordt eten op iemands adres besteld, die daar helemaal niet om heeft gevraagd. Het is een nieuwe vorm van treiteren, die ook vervelende gevolgen kan hebben voor ondernemers.

"Sommige periodes krijgen we tussen de zeven en tien valse bestellingen per dag", zegt de eigenaar van Cafetaria Noord in Hilversum, terwijl hij druk aan het frituren is. "Kijk, financieel ondervinden we er geen grote problemen van. We hebben hier normaal gesproken zo'n 60 bestellingen per dag. Maar het kost je wel veel werk, met name omdat die bestellingen vaak heel groot zijn, en dat is gewoon heel vervelend."

Veel van die valse bestellingen werden naar het huis van de Hilversumse YouTuber Bradley van Dijk gestuurd. Jarenlang werd hij achternagezeten door een groep internetpesters. Hij, maar ook zijn familie, vrienden en buren kregen regelmatig een bezorger aan de deur.

Sinds meerdere mannen uit die groep zijn opgepakt, lijkt de rust aan het adres van Bradley en zijn familie enigszins wedergekeerd. Maar het 'voor de grap' een bestelling laten afleveren op een ander adres, lijkt nog steeds een trend.

NH sprak met meerdere medewerkers van Hilversumse snackbars, cafetaria en restaurants. Allemaal hebben ze wel eens, in meer of mindere mate, last gehad van het fenomeen.