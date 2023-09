Groot politiek vuurwerk vanavond: wel of geen referendum betaald parkeren

De flyers over de invoering van het betaald parkeren zijn al maanden geleden verspreid in elf Haarlemse woonwijken. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog maar de vraag. De rechter heeft geoordeeld dat een referendum niet zomaar in de prullenmand mag worden gegooid. En precies dat belooft politiek vuurwerk vanavond. Tijd om het geheugen even op te frissen.

Foto: Flyer betaald parkeren gemeente Haarlem - NH Nieuws

Frans de Goede en Wim Kleist, twee tegenstanders van het betaald parkeren en ondersteund door een paar politieke partijen, vragen dit voorjaar een referendum aan. Met het referendum willen ze burgers mee laten beslissen over deze heikele kwestie. Ze voelen zich gesteund door minstens vierhonderd ondertekenaars van die aanvraag. Eerder was een petitie tegen betaald parkeren al bijna achtduizend keer ondertekend. Betaald parkeren in elf extra wijken De gemeenteraad had op 30 maart ingestemd met het plan om in elf woonwijken gereguleerd parkeren in te voeren: vergunningen en betaald parkeren voor bezoekers met een maximaal aantal minuten. Het moet de parkeerdruk verlichten en is volgens de gemeente nodig omdat er in de stad tienduizend woningen bij komen. In diezelfde gemeenteraadsvergadering wordt direct de aanvraag voor het referendum resoluut afgewezen door onder andere de coalitiepartijen PvdA, GroenLinks, D66, CDA en de Actiepartij. In hun coalitieprogramma na de verkiezingen in 2022 wordt de strijd met de auto openlijk aangegaan. "Doe de auto maar de groeten", zingt de Haarlemse rapformatie Dos Hermanos bij de presentatie van dat akkoord. The War on Cars Haarlem kent al bijna 75 jaar een strijd tegen de auto, is te lezen in dit eerder verschenen artikel. In de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt de eerste parkeergarage aangelegd aan de Damstraat en de winkelstraten rondom de Grote Markt worden omgetoverd tot exclusief fiets- en voetgangersgebied.

Foto: Botermarkt als parkeerplaats Haarlem toen en nu - Noordhollands Archief (links) / Jelle Dijkstra (rechts)

Het eerste parkeervignet voor bewoners van de buurten Heilanden de De Kamp is in 1975 een feit. De toenmalige wethouder wil deze vergunning dan niet in andere wijken doorvoeren uit angst voor het waterbedeffect. Maar dat vergunningsgebied dijt toch uit tot een kring van wijken om de oude binnenstad heen.

Referendum, petities en bezwaren In 2015 voelt een dan 'groener' gemeentebestuur zich genoopt om nog meer maatregelen te treffen. Over een pakket van 19 maatregelen wordt een referendum gehouden. Het verdwijnen van de papieren bezoekersschijf voor een digitaal systeem met een beperkt aantal uren en parkeermeters voor andere bezoekers, zorgt voor veel onrust. Maar door een te lage opkomst bij dat referendum, is de uitkomst ongeldig. Eén van de maatregelen, het zogenaamde 'flitsparkeren', wordt nog wel aangepast. In plaats van één uur mogen gasten drie uur betaald parkeren in de vergunningszones. Ondernemers, kroegbazen, maar ook fysiotherapeuten en voetbalclubs vrezen anders voor grote problemen. Parkeerplek schaars goed Hoewel dit een kleine overwinning is voor de bezwaarmakers, roept dit ook weer klachten op van bewoners. Zij zijn bang dat de steeds schaarser wordende parkeerplaatsen bezet worden gehouden door de bezoekers. Zeker als er in andere delen van de stad, zoals Meerwijk, de tendens is dat er na herinrichting minder parkeerplekken terugkomen omdat ze plaatsmaken voor groen, zoals te zien is in een andere videoreportage. Tekst gaat door na de video.

Parkeerplekken eruit, groen erin - NH Nieuws

Knuppel in het hoenderhok De parkeerdruk wordt na de verkiezingen en een nieuw gemeentebestuur de inzet voor een aangescherpt parkeerbeleid. Vier maanden na het coalitieakkoord gooit de gemeente de knuppel in het hoenderhok. Via een persbericht wordt aangekondigd dat in elf wijken 'gereguleerd parkeren' ingevoerd wordt: een vergunningensysteem met mogelijkheid tot betaald parkeren voor bezoekers. Ondanks de belofte van het vorige gemeentebestuur dat te allen tijde gepeild zal worden of de bewoners zelf ook parkeerdruk ervaren. Vanaf dat moment lijkt de bom gebarsten: in een paar weken ondertekenen bijna achtduizend inwoners een petitie, worden er 1.200 bezwaarschriften ingediend op het plan en de oppositiepartijen slijpen de messen. Opvallend is dat beide verantwoordelijke wethouders Bas van Leeuwen en Robbert Berkhout ervoor kiezen om geen informatiebijeenkomsten te houden en dus om níet in het openbaar in gesprek te gaan met de wijkbewoners. Er ontstaan twee kampen, in en buiten het stadhuis. Murw gestreden De oorspronkelijke initiatiefnemer van de petitie gooit na een half jaar de handdoek in de ring, murw gestreden. Bij inspraakgelegenheden op het stadhuis is zelfs een voorstander van het betaald parkeren verbaasd over het gebrek aan uitleg, zoals ze in onderstaande video-reportage te zien is. Tekst loopt door na video.

Voor- en tegenstanders betaald parkeren - NH Nieuws / Geja Sikma