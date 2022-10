The War on Cars: hoe Haarlem al jarenlang (tevergeefs) probeert de auto uit de stad te jagen

Het nieuwe college van de gemeente Haarlem heeft de oorlog verklaard aan auto's. Deze week werd bekendgemaakt dat dat er in elf extra wijken betaald parkeren wordt ingevoerd. Het is de zoveelste stap in de lange strijd tussen de gemeente en de auto. Maar wie denkt dat het weren van auto's uit de stad typisch is voor deze tijd, heeft het mis. Al meer dan een eeuw zorgt de auto voor kopzorgen: het betaald parkeren is slechts het zoveelste hoofdstuk van de lange weg naar een autoluwe stad. Dit ging er aan vooraf.

Ook moet er wat worden gedaan aan het steeds groter wordende parkeerprobleem. In 1962 laat toenmalig wethouder Happé weten dat hij haast wil maken met de bouw van een parkeergarage aan de Damstraat, om de drukte in het centrum aan te pakken.

Daarom wil het college van burgemeester en wethouders al in 1953 maatregelen tegen het verkeer in de binnenstad. In het Haarlems Dagblad van 20 maart van dat jaar valt te lezen dat er een stopverbod ingevoerd moet worden 'in de spitstijden en wel van 12.00 tot 14.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur'.

Dat er steeds meer auto's bij in de stad komen, begint in de tweede helft van de twintigste eeuw voor de eerste problemen te zorgen. De eerste files ontstaan, het vinden van een parkeerplek wordt lastiger en het aantal ongelukken neemt toe. Het is een drukte van jewelste in de Haarlemse straten, wat leidt tot irritaties bij voetgangers, fietsers en automobilisten.

In de eerste jaren kunnen alleen de rijken zich een auto veroorloven, maar tijdens de wederopbouw werd de auto betaalbaarder en kwamen er steeds meer bij. Niet alleen de stad en het aantal inwoners neemt toe, ook het aantal auto's in Haarlem begint flink te groeien.

Rond 1900 komen de eerste auto's in het straatbeeld van Nederland en in de eerste helft van de twintigste eeuw worden dat er steeds meer. In Haarlem rijden er naast paard-en-wagens, bussen en trams steeds meer auto's door de smalle straten van de binnenstad. Er is zelfs een rotonde op de Grote Markt en het is de normaalste zaak van de wereld dat je de auto voor het stadhuis kan parkeren.

Maar er zijn ook zorgen. Want de bussen, die tot dat moment door de Gierstraat rijden, moeten een andere route krijgen - met mogelijk vertraging als gevolg. "Deze operatie, waarmee circa anderhalf miljoen gulden is gemoeid, zal onder meer een ingrijpende verandering van busroutes tot gevolg hebben", meldt het Haarlems Dagblad destijds.

De verplaatsing van het standbeeld van Laurens Jansz. Coster i.v.m. de reorganisatie van de Grote Markt naar voetgangersdomein in 1966 Noord-Hollands Archief (C. de Boer)

Wagenspel i.v.m. de heropening van de Grote Markt als voetgangersdomein in 1966 Noord-Hollands Archief (C. de Boer)

Burgemeester Cremers legt de laatste steen van de herinrichting van de Grote Markt als voetgangersdomein in 1966 Noord-Hollands Archief (C. de Boer)

Er worden ook plannen gemaakt om de parkeeroverlast te beperken en in 1975 duikt het eerste parkeervignet op. Als onderdeel van het 'parkeerexperiment' betalen bewoners van Heiliglanden en De Kamp voortaan vijftien gulden per maand om op straat te parkeren. Het experiment blijkt een succes, want de gemeente wil het betaald parkeren uitbreiden naar meer buurten.

Protesten tegen betaald parkeren

Toch leidt het invoeren van betaald parkeren vaak tot protest van bewoners. Daarnaast komen de eerste zorgen over het 'waterbedeffect'. Want als automobilisten in de ene wijk moeten betalen, wordt het dan in de gratis wijken niet veel drukker?

"U kunt niet van mij verwachten dat ik betaald parkeren ga invoeren. Daar wil ik eerst met de wijk over praten. Want u weet: mensen zoeken toch altijd een parkeerplaats op die gratis is en dat betekent dat ze in de woonstraten gaan parkeren", zei wethouder Vos in 1978 over de parkeerplaatsen bij de Vomar aan de Paul Krugerkade.

Autoluwe binnenstad

Langzaam maar zeker wordt ook het voetgangersgebied in de binnenstad steeds meer uitgebreid. In 1994 presenteerde de gemeente haar 'Perspectiefplannen', waarin het beeld wordt geschetst van hoe de stad er in het jaar 2010 uit zou moeten zien.

De auto wordt daarin steeds meer taboe. "Auto's moeten zoveel mogelijk uit het centrum worden geweerd. Daartoe moeten parkeerruimten, woonerven en dertigkilometerzones worden aangelegd. De binnenstad moet zo toegankelijk mogelijk worden voor fietsers en voetgangers."

Tekst loopt door.