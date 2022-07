Buurtbewoners bepalen: parkeerplaatsen eruit, groen en fietsenrekken erin

"We bedachten dit op een buurtbarbecue in 2019", zegt een van de initiatiefnemers Bou Verhoef, die samen met een buurman bezig is om een fietsenrek te plaatsen. "We hebben toen de aanvraag bij de gemeente gedaan. Uiteindelijk kregen we, ook door corona, pas afgelopen april toestemming om de parkeerplaatsen weg te halen."

Gefronste wenkbrauwen

De gemeente heeft het 'groene idee' financieel bijgestaan en het was wel spannend of dat zou gaan gebeuren. Het is namelijk de eerste keer dat bewoners met dergelijke plannen kwamen, waarin ze ook nog eens alles zelf zouden doen.

"We hebben geld gekregen van de gemeente Haarlem om dit te doen. Omdat we hebben besloten alles zelf te doen, besparen we kosten aan bijvoorbeeld Spaarnelanden die anders het groen zouden moeten plaatsen. Hierdoor blijft er meer geld over dat we kunnen besteden aan mooie planten en de fietsenrekken", aldus Verhoef.