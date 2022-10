Meerwijkers woedend bij politiek debat over opoffering parkeerplaatsen: "Het heeft geen zin"

De Haarlemse gemeenteraad stemt in met het herinrichtingsplan van Meerwijk, waarbij nog maar aan één zijde van de straat geparkeerd kan worden. Dit tot grote teleurstelling bij bewoners die daar tijdens de politieke bespreking gisteravond tegen protesteerden. Ze verlieten zelfs boos de raadszaal. "Laten we maar weglopen, het heeft toch geen nut", aldus een emotionele Cobie Tigchelaar die al een jaar bezig is met acties tegen het plan.

"We gaan dit vaker meemaken", waarschuwt wethouder Robbert Berkhout. Hij doelt op het 'klimaatadaptief' maken van een wijk. Dat betekent dat er meer groen moet komen om het overtollige water enerzijds op te vangen en anderzijds om met meer bomen hittestress te voorkomen. Daarvoor moeten in Meerwijk parkeerplaatsen opgeofferd worden, waar de bewoners faliekant tegen zijn.

'Geen makkelijke keuzes' "Door de klimaatcrisis moeten we keuzes maken en die zijn niet altijd makkelijk", zegt Berkhout tegen de gemeenteraadsleden. Dat die keuze nu in hun wijk moet, is een boodschap die de wijkbewoners niet goed hebben meegekregen, realiseert Berkhout zich wel. Die bewoners dachten namelijk dat ze na 55 jaar weinig onderhoud eindelijk een fijne wijk zouden krijgen. Een cadeau van de gemeente van 25 miljoen euro. Mooie straten, speelplekken, een veilige omgeving en ja: ook veel groen mét plek voor hun auto's, die ze nodig hebben om naar het werk te kunnen of om sociale contacten te kunnen onderhouden. Boos de raadszaal uit Maar het college en de meerderheid van de gemeenteraad blijft bij het standpunt om het aantal parkeerplekken drastisch te verminderen, ondanks de vele protestacties en petities. Veel aanwezigen uiten gisteravond nog eenmaal hun angst om straks niet meer fijn kunnen wonen, omdat ze hun auto niet dicht bij kunnen parkeren. Maar het krijgt geen gehoor. "De wijk is al groen, maar jullie bouwen het vol met woningen", roepen ze verontwaardigd, terwijl ze de zaal driftig verlaten. Tekst gaat door na video waarin je zien hoe bewoners de vergaderzaal uitlopen.

Actievoerder Cobie Tigchelaar is woest. De tranen schieten in haar ogen. "Het is zo onrechtvaardig", zegt ze nadat ze met haar buurtgenoten de zaal is uitgelopen. Volgens haar kloppen de gemeentelijke berekeningen niet en zijn alternatieven die zij hebben aangedragen niet serieus meegewogen. "Ik had niet verwacht dat ze dat nu wel zouden gaan doen. Mijn kinderen zeiden al 'stop er toch eens mee'. Maar ik doe het voor mijn buren."

De wijkbewoners hebben veel van de kleinere oppositiepartijen en de VVD aan hun zijde. Moussa Aynan van Jouw Haarlem ziet in deze kwestie het bewijs waarom het vertrouwen in de politiek tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo laag was. "Het gaat om een investering van minimaal 25 miljoen. Dan kan het toch niet zo zijn dat we de wijkbewoners niet meekrijgen. Zij moeten daar wonen. Als je je eigen huis gaat verbouwen, dan laat je toch ook niet de aannemer bepalen?"

"Het is een flinke dreun dat bewoners helemaal niet blij zijn en dat er een belofte is gedaan", stelt Gertjan Hulster van de Actiepartij vast. "Maar dit is nu de situatie. Zo is het en daarom zullen we ermee instemmen." GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, Actiepartij en de Partij voor de Dieren stemden in met het herinrichtingsplan voor Meerwijk.

Abstracte term Wethouder Robbert Berkhout die over het groen in de stad gaat, rekent het zichzelf aan dat hij de boodschap de afgelopen jaren niet goed heeft weten over te brengen. "Het woord 'klimaatadaptief' zegt de bewoners niets, het blijft een abstracte term. Dan komt het niet aan bij de bewoners. Maar wij (als bestuurders van de stad, red.) moeten er wel wat mee, en het werkt niet als we evenveel parkeerplaatsen terugbrengen in de wijk. Het kan niet met tweezijdig parkeren", licht hij na de vergadering toe aan NH Nieuws. Hij belooft dat de soms leegstaande achteraf pleintjes, die ook nog eens slecht verlicht zijn, verbeterd zullen worden zodat die parkeerplaatsen ook meer gebruikt kunnen worden. Ook komt er een evaluatie over dit proces. Want als de rest van de stad moet volgen, dan zullen de politici andere woorden moeten gebruiken om de boodschap over te brengen. En dus geen beloftes doen, die ze niet kunnen waarmaken. Kijk hieronder naar de reportage die NH Nieuws maakte, tijdens de bekendmaking van de eerste schetsen.