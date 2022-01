Snelheid op veel Haarlemse straten 'binnen enkele weken' naar 30 kilometer per uur

De gemeente Haarlem gaat de komende tijd de maximumsnelheid op veel wegen in de stad verlagen naar 30 kilometer per uur. Voor 53 straten gebeurt dat zelfs al binnen enkele weken.

De gemeenteraad besloot eerder al dat 'een maximum snelheid van 30 kilometer per uur de norm wordt'. Dat plan komt nu in een stroomversnelling.

In wijken waar geen aanpassingen aan de straat nodig zijn om de snelheid te verlagen, wordt de nieuwe maximumsnelheid al binnen enkele weken ingevoerd. Het gaat om straten in de Planetenwijk, de Bomenbuurt, Delftwijk en de Krim.

Veiliger

De bedoeling is dat door de maatregel het veiliger op straat wordt, voornamelijk voor fietsers en voetgangers. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 30 kilometer per uur in de hele stad wordt ingevoerd. Een aantal hoofdroutes, waar veel auto's en ook bussen rijden, zijn uitgezonderd.

Later dit jaar moet duidelijk worden hoe en wanneer andere delen van de stad overgaan op '30'. Bewoners van de straten die binnenkort al worden omgezet, krijgen binnenkort een brief. Er kan dan nog bezwaar worden gemaakt. Daarna wordt de invoering van de nieuwe maximumsnelheid definitief. Volgens de gemeente is dat waarschijnlijk over 'enkele weken'.

Niet alleen Haarlem

Haarlem is overigens niet de enige stad die de snelheid verlaagt. Andere steden zoals Utrecht,

Rotterdam, Groningen en Amsterdam werken ook aan plannen om de snelheidsverlaging

door te voeren. Ook in Parijs is de maximumsnelheid inmiddels 30 kilometer per uur.