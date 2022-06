Haarlems coalitieakkoord gepresenteerd: "Doe je auto maar de groeten"

"Doe de auto maar de groeten": met onder meer die woorden van de Haarlemse rapformatie Dos Hermanos is vanmiddag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd. De komende vier jaar moet de woningcrisis in de stad worden opgelost met tienduizend extra woningen. Maar dat moet zo min mogelijk extra verkeer opleveren: het gebruik van de auto gaat in Haarlem aan alle kanten worden ontmoedigd.

dit artikel wordt nog verder aangevuld Want woon je ten westen van het Spaarne? Dan moet ook jij straks een parkeervergunning aanvragen. Ook wordt in die wijken betaald parkeren ingevoerd. Parkeertarieven in garages gaan omhoog en ook het bezoekersparkeren wordt duurder. Verder wordt 30 kilometer per uur de standaard en komen er en zijn parkeerplaatsen bij nieuwbouw niet langer vanzelfsprekend. Daarnaast komt er in sommige wijken een maximaal aantal parkeervergunningen dat verleend mag worden. Wel huizen, geen auto's Voor vracht- en bestelauto's gaat gelden dat ze in een groot deel van de stad uitstootvrij (elektrisch) moeten zijn. En voor vervuilende brom- of snorfietsen komt er, net als voor vrachtwagens, een milieuzone. De autoluwe binnenstad wordt uitgebreid. Een ding is duidelijk: het nieuwe college wil nu echt vaart maken met het creëren van een milieuvriendelijke stad. tekst loopt door onder de afbeelding

De Generaal Spoorlaan bij het Marsmanplein, beide straten worden als het aan de gemeente ligt binnen enkele weken 30 km/u - Google Maps, inzet: Monkeyboy1993 - Eigen werk, CC BY-SA 3.0

Maar het streven om de woningnood, zo'n beetje het belangrijkste onderwerp tijdens de verkiezingen, nu ook flink aan te pakken met 10.000 extra woningen vóór 2030, levert wel een spanningsveld op met die 'groene' ambitie. Want méér inwoners betekent vaak meer auto's en verkeersbewegingen. Toch wil de coalitie van PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij dat over vier jaar de stad op alle fronten duurzamer is geworden. "Om dat te realiseren gaan we ingrijpende keuzes niet uit de weg, ook als deze keuze leiden tot ongemak", staat in het coalitieakkoord. tekst loopt door

Quote "De stad wordt groener, toch bouwen we die huizen. Kersverse woningen, een stuk of 10.000. Dat betekent wel dat we vaker fietsen moeten. Of openbaar vervoer. Doe je auto maar de groeten!" Dos hermanos tijdens presentatie coalitieakkoord

Verder opvallend: in het coalitieakkoord wordt met geen woord gerept over hoogbouw, volgens stadsarchitect Willem Hein Schenk de enige manier om die aantal extra woningen te bereiken. Meer dan vijftig procent van de Haarlemmers is het volmondig met hem eens, zo blijkt uit een onderzoek dat NH Nieuws door Kieskompas heeft laten uitvoeren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het coalitieakkoord blijft er over op de oppervlakte. Frappant is dat de grootste voorstander (PvdA) én grootste scepticus over hoogbouw (Actiepartij) nu beide in de coalitie zitten. Hoewel de Actiepartij niet een wethouder levert, zal het nauwlettend hoge bouwplannen in de gaten houden, zo lieten ze desgevraagd over het hete hangijzer weten. Meer ruimte voor groen "Actiepartij is niet voor ondoordachte hoogbouw. Het kan een te grote aantasting zijn voor de leefbaarheid van de wijk. Hoogbouw lijkt op het eerste gezicht te zorgen voor meer woningen, maar in de praktijk valt dat tegen. Wij willen per situatie bekijken wat past in de buurt. In sommige straten kan je prima een extra woonlaag bouwen op bestaande woningen." tekst loopt door onder het kader

Andere opvallende zaken uit het coalitieakkoord: Het bijstandsniveau gaat naar 130% van de bijstandsnorm

Er komt een onderzoek naar het creëren van een zwemlocatie in het Spaarne, waarschijnlijk bij het pontje

Er komt een milieuzone voor vervuilende brom- en snorfietsen

De gemeente gaat de NS vragen (en betalen) om een extra nachttrein te laten rijden naar Amsterdam

Er moet rond 2025 een ‘logistieke hub’ komen voor fietskoeriers in de stad

Per jaar gaat er 250.000 euro extra naar de amateurkunst

Horecagelegenheid (nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen om 24 uur per dag open te zijn, andere mogen tot later openblijven

‘Vervuiler betaalt’-principe voor afvalinzameling: hoe groter het huishouden, hoe hoger het bedrag

Er komen meer (kleine) gemeentelijke fietsenstallingen

De bibliotheek in Schalkwijk gaat verhuizen, huidige locatie moet een ‘culturele broedplaats’ worden

Er komen windmolens op de Schoteroog

Festivals krijgen vaste stroompunten of een andere duurzamere stroomvoorziening

Meer zitbankjes in de stad

De PvdA liet voor de verkiezingen al weten het belangrijk te vinden 'dat door hoger te bouwen er minder grond nodig is en dus meer ruimte voor groen, om te spelen en om te sporten.' Maar de partij stelde toen ook dat 'hoogbouw is geen doel op zich is. Per plek moet zorgvuldig worden gekeken wat daar een passende hoogte is'. Zuinig Het nieuwe collegebestuur wil ondanks de hoge ambities wel de hand op de knip houden. De algemene reserves worden vooralsnog niet aangesproken om tegenslagen op te kunnen vangen. Daarbij wordt benadrukt dat de financiële bijdrage van het rijk bij taken die gemeenten nu moeten uitvoeren, vaak vies tegenvalt. Toch wordt gaan de plannen in totaal 63 miljoen euro kosten, denkt de Haarlemse coalitie. Elf miljoen daarvan is structureel, 52 miljoen incidenteel.