Zo beoordelen Haarlemmers de gemeente: 'schaamte' om Grote Houtstraat, meer nodig in woningcrisis

De gemeente Haarlem krijgt van de Haarlemmers een magere voldoende voor haar werk in de afgelopen vier jaar: een 5,9. Dat blijkt uit onderzoek van Haarlem105/NH Nieuws in samenwerking met het Kieskompas. Het rapportcijfer is net iets hoger dan het gemiddelde cijfer voor alle Noord-Hollandse gemeenten.

Maar die lokale politiek luistert niet genoeg, vindt 31 procent. Zo houden de politici de bewoners niet goed op de hoogte (vindt 34 procent) en hebben de politici niet genoeg contact met de bewoners (vindt 43 procent). Of het er iets mee te maken heeft is niet te zeggen, maar de helft van de ondervraagde Haarlemmers wil inspraak middels een referendum.

De krappe voldoende voor de gemeente komt vooral tot uiting in de waardering voor de aanpak van de woningnood. Slechts 16 procent van de ondervraagden vindt dat daar genoeg aan gedaan is. In Haarlem wordt wel veel belang gehecht aan de lokale politiek, blijkt uit de antwoorden op deze stelling, waarvan 51 procent het er mee eens is en zelfs 35 procent helemaal mee eens is.

Dat de gemeente van Haarlem de afgelopen jaren bij woningbouwplannen heeft ingezet om over alle wijken het aantal sociale huurwoningen evenredig te verdelen, wordt gewaardeerd door de inwoners. Uit het onderzoek blijkt dat meer dan 60 procent van de Haarlemmers dit belangrijk vindt. Minder te spreken zijn de bewoners bijvoorbeeld over de belofte van de politiek om bewoners meer te betrekken bij de besluitvorming.

Woningbouw, participatie en openbaar groen zijn belangrijke thema's voor de Haarlemse gemeenteraadsverkiezingen komende woensdag. Een derde van de Haarlemmers vindt dat de belofte voor meer groen niet is nagekomen, een derde is daar neutraal over en een derde vindt dat er wel voldoende groen bij gekomen is.

Een ander opvallende uitkomst uit het onderzoek is dat een grote meerderheid van de Haarlemmers wel tevreden is met het verbod op vuurwerk in Haarlem. Meer dan de helft is het daarmee eens en zelfs bijna 20 procent is het er 'helemaal mee eens'.

Vervoer

Een ander groot aandachtspunt van de afgelopen twee coalities in Haarlem is het autogebruik en in het vervoer in de stad geweest. Haarlemmers zijn over het algemeen te spreken over het verbeteren van de fietspaden in de stad, maar vinden wel dat de gemeente meer had moeten doen om de inwoners te stimuleren de auto meer te laten staan.

Meer dan veertig procent vindt dan ook dat de nieuwe gemeenteraad meer straten autoluw mag gaan maken. Over de terugkeer van de tram en de over de overlast van deelscooters zijn de meningen sterk verdeeld. En van foutgeparkeerde fietsen moet de gemeente afblijven, vinden net iets meer Haarlemmers dan de voorstanders van een strenge aanpak. De komst van een fietsenkelder onder in de kelder van de voormalige V&D zal wellicht irritaties daarover voor een deel al oplossen.

Schaamte voor Grote Houtstraat

Veel Haarlemmers denken dat het stadsbestuur 'onevenredig veel aandacht heeft voor alleen het centrum'. En tegelijkertijd schaamt meer dan veertig procent zich voor de uitstraling van de Grote Houtstraat, dé winkelstraat van de stad. Er staan steeds meer winkelpanden leeg, wat ook de politiek een doorn in het oog is. De huidige gemeenteraad stelt hiervoor al strenge regels op met fikse boetes als daaraan niet wordt voldaan.

Meer dan de helft van de Haarlemmers wil graag de stad in aanzien verheffen, zowel als culinaire hoofdstad en als toeristische trekpleister. Zeker in coronatijd hebben veel Haarlemmers hun restaurantbezoek gemist, bleek uit de steunbetuiging van horeca-acties aan het eind van de laatste lockdown. En ze vinden ook niet dat het te druk wordt met pleziervaart op het Spaarne. Opvallend in de antwoorden is wel dat er meer geld besteed mag gaan worden aan kleine culturele instellingen, ook als dat ten koste zou gaan voor subsidies van grotere musea zoals het Frans Hals Museum of Teylers.

Hoogbouw 'heet hangijzer'

Dat de gemeente er goed aan heeft gedaan om in te zetten op een betere verdeling van de sociale woningbouw in de stad, betekent voor de Haarlemmers nog niet dat de raad de komende vier jaar op zijn lauweren mag gaan rusten. De enorme stijging van huizenprijzen moet gestopt worden. Alles waar de gemeente hier aan bij kan dragen, moet worden gedaan, vindt maar liefst 75 procent.

Maar bijna 60 procent wil dat meer woningbouw niet ten koste mag gaan van het spaarzame groen. De conclusie dat de bouwplannen dan maar de hoogte in moeten gaan, zoals stadsarchitect Willem Hein Schenk ook bepleit, wordt dan ook onderschreven door meer dan de helft van de inwoners.