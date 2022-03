Uitslag gemeenteraadsverkiezingen definitief: PvdA grootste partij in Haarlem

De definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Haarlem is vandaag bekendgemaakt, die blijft hetzelfde als de eerdere uitslag van vorige week. De PvdA is met 16 procent van de stemmen het grootst geworden. In totaal krijgt de partij zeven zetels. Van 1946 tot en met 2006 was de PvdA ook al de grootste partij in Haarlem. GroenLinks verliest drie zetels ten op zichte van vier jaar geleden en is de tweede partij geworden.