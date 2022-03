Vijftien partijen in de Haarlemse raad: hoe nu verder?

Politiek Haarlem staat voor een flinke uitdaging. Na de gemeenteraadsverkiezingen is het aantal partijen dat in de raad zitting zal nemen gestegen van twaalf naar maar liefst vijftien. De PvdA komt onverwacht als winnaar uit de bus en zal dus het voortouw nemen in de coalitiegesprekken. "Je ziet die versplintering", aldus partijleider Roduner. "En dat maakt het uiteindelijk wel lastiger om die puzzel te leggen voor nieuw stadsbestuur."

Burgemeester Jos Wienen wil met die veelheid aan partijen waken voor chaos in de raadszaal. "We moeten uitkijken dat de vergaderingen niet te rommelig worden", zo zei Wienen gisteravond tegen Haarlem105. "Dat is wel een ding waar we goed naar moeten kijken. " Ook Roduner zet zich al een klein beetje schrap voor ellenlange, tot diep in de nacht uitlopende raadsvergaderingen omdat al die partijen toch hun zegje willen doen. "Misschien moeten we de vergaderstructuur nog eens onder de loep nemen", stelt de partijleider voor. "Kijken of het allemaal wat sneller kan. Is het echt nodig dat we allemaal ons zegje willen doen?" Bekijk hieronder de uitslag in Haarlem. Tekst loopt door

Bang dat met deze versplintering de stad onbestuurbaar wordt, is de winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen overigens niet. "We hebben in de huidige coalitie met de PvdA, GroenLinks en D66 al best een stevig blok", zo stelt Roduner. "Misschien dat de huidige coalitie verder gaat, misschien dat we er een aantal andere partijen bij moeten nemen. Samen moeten we op zoek naar een inhoudelijke agenda voor de stad."

