Indische Buurt voelt zich bedonderd door gemeente: tóch betaald parkeren

Boosheid, teleurstelling en verbazing heerst bij een groot deel van de bewoners in de Indische Buurt over een politieke draai over betaald parkeren in hun straat. Dat blijkt ook uit de duizelingwekkende vaart waarmee het aantal handtekening oploopt onder een petitie . Daarin staat dat het plan voor betaald parkeren in elf wijken in Haarlem van tafel moet. Strijder van het eerste uur Gerard Duppen: "Je wordt als buurt misleid."

De boodschap was dan ook in april: geen betaald parkeren, we hebben naar u geluisterd. En daarmee leek de kous af. Doordat de vorige coalitie tijdens de verkiezingen opnieuw steun van de kiezer kreeg, bleven dezelfde partijen aan het roer. Alleen de Actiepartij kwam erbij. Niets aan de hand, zou je zeggen, als bewoner van de Indische Buurt-Zuid.

Ongeveer een maand na de verkiezingen in maart dit jaar, besloten burgemeester en wethouders om géén betaald parkeren in de Indische Buurt-Zuid en de Transvaalbuurt in te voeren. Tot opluchting van een groot deel van de Haarlemmers. Dit besluit volgde op een zogeheten draagvlakonderzoek onder bewoners. Maar liefst 72 procent wil geen betaald parkeren in de straat. Van de aangeschreven inwoners had meer dan de helft gereageerd.

De mensen achter de genoemde petitie stellen dat nu in meerdere wijken geen rekening is gehouden met het draagvlakonderzoek. Op social media opende na de bekendmaking vorige week een spervuur aan berichten die het nieuwe plan kraken:

'Niemand' leest zo'n coalitieprogramma, maar daarin stond wel al dat het plan toch is om 'in vrijwel alle wijken ten westen van het Spaarne' betaald parkeren in te voeren. Dat kwam echter pas goed onder de aandacht toen de gemeente vorig week bekendmaakte dat de Indische buurt-Zuid én -Noord ook aan de beurt zijn. "Dat is een politieke draai die natuurlijk onmogelijk is, maar hij gebeurt wel", zegt Gerard, die al sinds 2012 aan het vechten is tegen betaald parkeren.

"Maar de Indische Buurt werd daarin niet genoemd", reageert Gerard Duppen boos. Volgens hem volgt 95 procent van de wijkbewoners dit soort nieuws sowieso niet op de voet. Bovendien had de gemeente nog in april gezegd dat er geen parkeerregulering zou komen. Én in het nieuwe collegeprogramma staat te lezen: "Wij streven naar draagvlak voor besluiten en keuzes. Participatie is essentieel om bij inwoners en ondernemers draagvlak te hebben, vooral als het zaken betreft die hen of hun woonomgeving direct aangaan."

Hij benadrukt ook dat het invoeren van betaald parkeren niet bedoeld is 'om de gemeentekas te spekken'. Het plan is om de uitbreiding van vergunninggebieden en parkeerautomaten 'kostenneutraal' uit te voeren. Met het parkeergeld moet onder andere ook de uitvoering en de handhaving worden betaald.

Een woordvoerder van de gemeente reageert dat in het nieuwe college - die dus bestaat uit dezelfde partijen als de vorige - een nieuwe, strengere koers is ingeslagen. Tegenover de weerstand tegen betaald parkeren staat namelijk ook een waslijst aan klachten over parkeren in veel wijken. En de coalitie heeft als doel om van Haarlem een schonere, groenere stad te maken. Bovendien waarschuwt de brandweer al jaren dat sommige straten onmogelijk zijn te berijden doordat er overal geparkeerde auto's staan.

Dat er iets moet gebeuren, zegt ook voorzitter Karina Wertenbroek van de wijkraad in de Indische Buurt-Noord. De wijkraad neemt geen standpunt in over betaald parkeren, simpelweg omdat de wijk nu eenmaal tot op het bot verdeeld is. "Er is niet één standpunt vanuit de wijk. Maar wat we wel weten, is dat het nu onveilig kan zijn in de straten met zo veel auto's op de stoepen. Dus daar moet in ieder geval íéts aan gedaan worden."

Omdat de discussie nooit stopt, hebben burgemeester en wethouders nu gezegd: we trekken een grens. Alle wijken waar de parkeerdruk 85 procent is, krijgen betaald parkeren. Ook het gebied achter de Generaal Cronjéstraat dus. De gemeentewoordvoerder: "Het blijft natuurlijk altijd discutabel waar die grens wordt getrokken. Het is en zal altijd een discussiepunt blijven." Wat je ook beslist, opstand zal er altijd zijn.

Wakker schudden

Haarlemmers hebben sinds deze week de tijd om bezwaren te maken tegen de nieuwe plannen. De eerdere beslissing in april zal daarbij zeker aan bod komen. Daarna buigt de politiek zich erover. De petitie zal daar ook een rol van betekenis in gaan spelen. Gerard Duppen is nu als een razende Roeland de buurtbewoners aan het informeren over wat ze te wachten staat. "Ik schud de mensen nu wakker."