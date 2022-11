Wat hebben Haarlemmers nog te zeggen over betaald parkeren?

Veel inwoners van de elf Haarlemse wijken waar de gemeente betaald parkeren wil invoeren, voelen zich voor het blok gezet. Het stadhuis wordt overspoeld met inspraakreacties en een petitie tegen het plan is al meer dan 7.600 keer ondertekend. Volgende week woensdag is de inspraakperiode voorbij. Maar heeft inspraak, reageren en participeren nog nut? De Haarlemse parkeerwethouders zeggen van wel, "maar gereguleerd parkeren voeren we sowieso in."

'Gereguleerd parkeren', zo heet dat in politiek en ambtelijk jargon. 'Betaald parkeren' noemen de autobezitters het op straat, want je moet betalen voor een plek. Het is tekenend voor hoe het gesprek over het omstreden beleid in Haarlem op dit moment wordt gevoerd. De burger voelt het in de portemonnee en ervaart het alsof het recht op een auto wordt ontnomen. De gemeente wil regelen dat de straten minder vol staan met stilstaande auto's en vast staat met verkeer.

Deze breuk met het beleid tot nu toe valt de Haarlemmers erg rauw op hun dak. Zeker in wijken waar nog niet zo lang geleden in een enquête werd aangetoond dat ze het betaald parkeren niet hoefden, omdat de bewoners zelf het niet als te druk ervoeren.

Van Leeuwen: "Als mensen zeggen 'u heeft tegen ons gelogen' omdat u een enquête heeft gehouden over het draagvlak voor gereguleerd parkeren, dan klopt dat feitelijk niet helemaal. Er staat in dat onderzoek dat als de wijk het niet wil, wij een jaar lang het (parkeervergunningen, red.) niet meer zullen voorstellen. En in deze elf wijken beginnen wij pas vanaf begin 2024 met het invoeren, verspreid tot 2026. Dus dan is er meer dan een jaar verstreken."

Berkhout: "Maar het ook is geen breuk met het beleid. We hebben een jaar geleden al een mobiliteitsbeleid vastgesteld waarin dit was opgenomen. En er is eigenlijk alleen maar één extra criterium aan het beleid toegevoegd. Als er meer dan 85 procent parkeerdruk is in de straten, dan gaan we interveniëren. Als het te vol wordt in de wijken, dan grijpen wij in. Die norm hebben wij als Haarlem niet zelf bedacht, dat doet een autostad als Rotterdam ook. En het draagvlakonderzoek blijft nog steeds, als bewoners zelf overlast ervaren en gereguleerd parkeren in willen voeren in wijken waar die norm nog niet is gehaald."

"En voor ons komt het niet uit het niets", stellen de beide parkeerwethouders. "Wij zijn al veel langer bezig met de verdeling van de schaarse ruimte in de stad. Als er tienduizend woningen bij moeten komen, betekent dat ook nog meer auto's. We zetten een stop op dat het er niet meer auto's worden dan er nu rondrijden. Dat helpt uiteindelijk de bereikbaarheid van de stad."

Hebben jullie bedacht om een kwestie met zo veel impact en emotie, die toch wel te verwachten was, een informatieavond te organiseren of in ieder geval een brief huis-aan-huis te verspreiden?

Van Leeuwen: "Dat hebben we wel overwogen, maar ons lijkt toch dat zo'n avond veel beter is voor de hoe-vraag. Over met welke voetbalclub of welke volkstuinvereniging we rekening mee moeten houden."

Berkhout: "We willen het overzichtelijk houden. Dit is stadsbreed een keuze is die we moeten maken voortvloeiend uit het mobiliteitsplan, zoals we dat indertijd ook deden met bijvoorbeeld bij de locatiekeuze voor de verslaafdenopvang van Domus +. Dan merk je dat als we uitgebreid gaan participeren in de buurt, er een verwachting ontstaat dat het er niet gaat komen. En als wij dan beslissen dat het er dan toch komt, dan ontstaat er woede. En dat wilden we hier voorkomen."