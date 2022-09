Buurtbewoners starten eigenhandig herbouw afgebrand buurthuis: 'Dit is onze plek'

Buurtgenoten uit de Haarlemse Sterrenbuurt zijn vandaag begonnen met de zogeheten ‘schone sloop’ van wat dik twee jaar geleden nog hun buurthuis was. Het Posthuis, waar allerlei buurtactiviteiten in plaatsvonden, werd in 2020 vermoedelijk door vandalen in brand gestoken. Waar normaal gesproken de gemeente in zo’n situatie de herbouw op zich neemt, besloten buurtbewoners het pand over te nemen en de wederopbouw zelf te doen.

Met een drilboor gaat een man met beschermbril de betonnen vloer te lijf. Twee andere mannen, voorzien van bouwhelm en handschoenen, trekken samen de nog overeind staande binnenmuurtjes omver. "Dit zijn allemaal buurtbewoners", vertelt Henk Jansma met trotse blik. "Als je de gemeente het pand laat herbouwen, krijg je precies hetzelfde buurthuis terug. Maar wij willen meer. We willen meer verbinding kunnen maken met de buurt, meer sociale toepassingen kunnen toevoegen."

Quote "Ik vind het gewoon leuk om samen iets te doen met de buurt" wouter overgaauw, buurtbewoner

Om die reden besloot de buurt het pand over te nemen van de gemeente. De krabbel werd afgelopen woensdag gezet. "Nu kunnen we het gebouw verduurzamen en wat groter maken", licht Ingrid van Koppenhagen toe. "En door het samen te doen, hebben we er nog plezier mee ook." Buurtbewoner Wouter beaamt dat. "Ik woon hier om de hoek. Ik vind het gewoon leuk om samen iets te doen met de buurt."