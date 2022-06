Afgebrand buurthuis in Haarlemse Sterrenbuurt mag door buurt herbouwd en gerund worden

Het afgebrande buurthuis Posthuis Zaanenpark in Haarlem-Noord mag worden opgebouwd door de buurtbewoners zelf en het komt daarna ook in hun bezit en beheer. De Haarlemse gemeenteraad is hier opgetogen over en heeft unaniem ingestemd met het plan. Het verzekeringsgeld voor de herbouw wordt overgemaakt naar een stichting en het pand wordt daarna symbolisch verkocht.

NH Nieuws/Dimitri Walbeek

Het geliefde buurthuis in de Haarlemse Sterrenbuurt staat er verlaten bij sinds de felle brand in het dak twee jaar. Zo snel als er toen geld werd ingezameld door de buurtbewoners, zo lang moest er gewacht worden op de herbouw. De buurt vroeg de gemeente of ze het zelf mochten doen. En dat kostte veel regeltijd. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond. Er liggen nu ambitieuze schetsen op tafel van Henk Jansma, de voorzitter van de Stichting PHZP (Posthuis Zaanenpark, red.), waarbij het rieten dak niet terugkeert. Het nieuwe ontwerp heeft nog steeds een boerderij-uitstraling, maar dan wel een moderne. Het wordt compleet energie-neutraal, doordat bedrijven nieuwe technieken mogen uitproberen in het Posthuis. En het moet zo circulair mogelijk worden opgebouwd. Jansma hoopt dat veel materiaal wat overblijft bij verbouwingen in eigen huizen hergebruikt kan worden bij het gezamenlijke buurthuis. "Als we nog balken hebben na de verbouwing, gaan we kijken of we ze kunnen gebruiken bij de herbouw van het Posthuis. Heb je een potje verf in de goede kleur die we kunnen gebruiken, gooi het niet weg", licht hij toe. "Alleen voor de klussen die een veiligheidsgarantie nodig hebben, worden professionals in gehuurd."

Oude en nieuwe Posthuis in het Zaanenpark - Stichting PHZP

Jansma is mede-eigenaar van het bedrijf DWA dat adviseert bij circulair bouwen. Hij ziet het project van het Posthuis als een goed doel en geeft daarom gratis advies. Er komt een lijst met spullen die nodig zijn voor de verbouw, waarop de buurtbewoners hun donatie op kunnen afstellen. En tijdens het komende zomerfestival in het Zaanenpark, kan iedereen bij een kraampje aangeven waarmee hij of zij kan helpen bij het klussen. Verantwoordelijk En als het dan af is, wordt er een vereniging opgericht waar de buren lid van kunnen worden. Dan mogen ze gezamenlijk bepalen welke activiteiten er worden ondernomen, maar zijn ze ook samen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld overlast. Het eigenaarschap van het buurthuis is volgens Jansma van groot belang om fondsen te kunnen werven. Want het verzekeringsgeld en de opbrengst van een crowdfunding is niet voldoende. Na de brand op 9 mei 2020 werd al snel duidelijk hoe betrokken de bewoners van de Sterrenbuurt bij het Posthuis waren. Een snelle geldinzameling leverde al snel meer dan 10.000 euro op. Al snel werden er plannen gesmeed voor de herbouw, zo liet één van de eerste initiatiefnemers Ingrid van Koppenhagen vorig jaar al weten aan NH Nieuws/Haarlem105. Zie hieronder de reportage van een jaar geleden:

Plan voor afgebrand buurthuis - NH Nieuws