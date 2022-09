Haarlemse buurt die zelf afgebrand Posthuis restaureert en beheert is inspiratiebron voor nieuwe wet

Een groep Haarlemmers die samen hun geliefde buurthuis Posthuis opknapt, is een inspiratiebron voor Haagse wetschrijvers. Het rijk is namelijk bezig met een nieuw wetsvoorstel om burgers te stimuleren zelf in actie te komen bij bepaalde overheidstaken. Dat de Haarlemse Sterrenbuurt een voorbeeld is voor het zogenoemde 'uitdagingsrecht', is een hele grote heer, vinden de buurtgenoten.

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort over die nieuwe wet, dat onderdeel is van het ideaal van 'Nieuwe Democratie'. Daarbij geven burgers niet alleen hun mening over gemeentelijk beleid, maar nemen ze ook het heft in eigen handen. Het is een stijgende trend om bijvoorbeeld het groenparkje voor de deur met je buren te onderhouden of parkeerplaatsen op te offeren voor extra bomen in de straat. Maar grote buurtinitiatieven struikelen nog wel eens op regels die volkomen onlogisch zijn.

Dat blijkt ook tijdens een werkbezoek van een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Posthuis. Buurtbewoners rondom het Posthuis gaan hun geliefde pand zelf opknappen én willen het daarna ook zelf beheren. Maar om dat voor elkaar te krijgen lopen ze tegen een muur van regels aan. Voor het schrijven van de nieuwe wet willen de ambtenaren daarom op welke hobbels de buurt bij dit initiatief stuit. Dit Haarlemse initiatief is de perfecte casus.

Zuur over en weer

Het verdriet in de buurt was groot toen het Posthuis ruim twee jaar geleden afbrandde. In korte tijd werd veel geld gedoneerd voor de wederopbouw. En tijdens buurtfeesten in het aangrenzende park ontstond het plan om de restauratie zelf op te pakken. Maar de voormalige beheerder Gé Metselaar, die ondertussen is overleden, had al snel geen vertrouwen meer in het plan. Dat memoreert buurtbewoner Henk Jansma tijdens het werkbezoek. "Hij wilde het bijltje er bij neer gooien."

Dat kwam volgens Jansma omdat hij tegen een muur van regels aan liep. "Het was een beetje zuur over en weer, het liep niet lekker." Hij was bang dat iets moois daardoor niet van de grond kwam. Samen met een paar andere enthousiaste buren deden ze nog een poging. "We besloten te kijken naar wat wel goed liep, wat wij en de gemeente nu eigenlijk echt graag wilden, en besloten respect te hebben voor de positie van elkaar."

Al snel werd duidelijk dat wat de gemeente en de buurt wilden niet eens zo ver uit elkaar lag: een maatschappelijke invulling van een pand dat duurzaam herbouwd wordt. Er was wel één grote horde die nog genomen moest worden. "En dat was wel spannend", geeft manager Ciska Smits van de gemeente Haarlem toe. "Want na de herbouw wil de buurt het pand in eigendom hebben."

'Ons' pandje

Cruciaal is dat volgens Henk Jansma, omdat hij alleen op die manier zijn buren kan motiveren om hun handen uit de mouwen te steken. "Want het is belangrijk of je weet dat het 'ons' pandje is of 'jullie' pandje. Maar het was een ingewikkelde discussie over zeggenschap of eigenaarsschap."