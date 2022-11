Straat krijgt goedkope deelauto van de provincie: "Ik heb mijn auto te koop gezet"

Bewoners van de Indischestraat in Haarlem-Noord kunnen sinds gisteren voor een prikkie gebruikmaken van twee elektrische deelauto's. Dat hebben ze te danken aan hun buurman Hessel Kruisman. Toen hij over het initiatief 'auto van straat' van de provincie Noord-Holland en Natuur en Milieu las, besloot hij ook zijn buren warm te maken voor het duurzame deelvervoer.

Het voordelige uurtarief van 2,50 euro voor de bewoners van de Indischestraat geldt voor negen maanden. Daarna gaan zij het reguliere tarief betalen. Ook de bewoners van de Boterbloem in Purmerend én die van De Klipper in De Rijp betalen de eerste negen maanden dat tarief voor de twee elektrische deelauto's die in hun straat geparkeerd staan.

Een bewoner van de straat ziet zichzelf wel gebruikmaken van de deelauto. "Als je hierin rijdt, hoef je je er niet voor te schamen." Ook initiatiefnemer Kruisman ziet - vanzelfsprekend - de voordelen: "Wij hebben eerder zonder auto gezeten, je wordt dan creatiever in het bedenken hoe je jezelf vervoert. Nu de deelauto’s in de straat staan gaat dit makkelijker worden", aldus Kruisman, die zijn eigen auto inmiddels te koop heeft gezet.

"Dit doen we om het gebruik van deelauto's te stimuleren", legt Olthof uit. De provincie hoopt bewoners te stimuleren hun eigen auto te laten staan, en voor de elektrische deelauto te gaan. "Want ander reisgedrag is nodig om Noord-Holland bereikbaar en leefbaar te houden", aldus de provincie op haar website.

Wethouder Robbert Berkhout (duurzaamheid, economie en mobiliteit) vertelt blij te zijn dat buurtbewoners zelf het initiatief hebben genomen om de auto's in hun straat te krijgen. Hoewel het verschil tussen het gereduceerde tarief en het echte tarief nu nog door de provincie wordt opgehoest, sluit Berkhout niet uit dat ook de gemeente Haarlem deelvervoer ooit op deze manier zal stimuleren.

Parkeerproblemen

"Wij moeten alleen dan nog wel even kijken hoe we dat met het beleid kunnen afstemmen. Maar ik vind dit een goed alternatief voor bijvoorbeeld de tweede auto, en dat zal ook helpen bij de parkeerproblemen", aldus de wethouder.

Kruisman erkent dat er parkeerproblemen zijn. "Er staan soms auto's op de hoek bij de stoep geparkeerd, minder valide mensen komen er dan lastig langs", vertelt hij. Hij is dan ook groot voorstander van het plan van de gemeente om ook in zijn wijk betaald parkeren in te voeren.

Waarom niet gratis?

Maar als de overheid duurzaam vervoer wil stimuleren, waarom maken ze het gebruik van de deelauto's in dit initiatief dan niet gratis? "Wij vragen een kleine vergoeding voor het gebruik zodat mensen wel bewust met het autogebruik blijven omgaan", aldus gedeputeerde Olthof.

De eigenaar van de auto's - een commerciële marktpartij - zal over negen maanden beslissen of het rendabel is om de auto's in de straat te laten staan. "Ik heb daar wel vertrouwen in, ik denk dat er in de toekomst veel meer deelauto's in Noord-Holland komen", aldus Olthof.