Deelvervoer in de regio niet succesvol: deelscooterbedrijf trekt zich terug

Deelvervoerbedrijf Go Sharing gaat weg uit de meeste dorpen en steden in Noord-Holland. Volgens het bedrijf is het niet rendabel, er wordt te weinig gebruik gemaakt van de deelscooters en fietsen. De scooters leveren bij veel bewoners ook ergernis op. Alkmaarder Ron Haker heeft eerder bezwaar ingediend bij de gemeente en is blij dat de scooters uit het straatbeeld zullen verdwijnen.

Go Sharing is op dit moment nog te vinden in Beverwijk, Haarlem, Zandvoort, Alkmaar, Egmond aan Zee, Haarlemmermeer en Hilversum. Een woordvoerder van het bedrijf laat aan NH Nieuws weten dat het plek voor plek wordt afgebouwd. "We zien vooral dat het gebruik gewoon heel erg laag is in een aantal gemeenten. We kunnen daar de operatie niet onderhouden", vertelt de woordvoerder aan NH Nieuws.

Hij vindt het wel jammer dat het bedrijf deze stap moet maken. "We hadden gehoopt meer duurzame impact te kunnen maken, ook als aanvulling op het openbaar vervoer." De woordvoerder vertelt dat de deelscooters die terug worden gehaald, worden verdeeld over de steden waar het bedrijf nog wel actief blijft. "Een ander deel zullen we alvast klaarmaken voor de helmplicht die op 1 januari in gaat. De voertuigen die we niet kwijt kunnen, kunnen we tijdelijk opslaan."

