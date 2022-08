Alkmaar een maand aan de deelscooter: van parkeeroverlast tot een tevreden verhuurder

Alkmaarders kunnen sinds een maand deelscooteren. Op steeds meer plekken in de stad zie je de groene elektrische 45km/u scooters verschijnen. De verhuurder is zeer tevreden met hoe het gaat: "Elke scooter wordt bijna 2 keer per dag gedeeld." Maar niet iedereen is even gelukkig met de deelscooters die maar overal 'neergekwakt' worden.

Over de eerste maand in Alkmaar is Go Sharing erg tevreden. "Er zijn 4.700 Alkmaarders die de app hebben gedownload", stelt woordvoerder Lloyd Drop. "Met tot nu toe 5.650 verhuringen is elke scooter zo'n 1,9 keer per dag gebruikt. In andere steden was dat 1,5 keer in de opstartperiode. Ons doel is dat elk voertuig 2 keer per dag gedeeld wordt." Overlast Maar er is ook een keerzijde aan de honderden scooters die sinds een maand het Alkmaarse straatbeeld inkleuren staan. Foto's van foutgeparkeerde, in het water gedumpte en vernielde scooters worden gedeeld op sociale media. Tekst gaat verder onder video.

Eerste maand deelscooteren in Alkmaar - NH Nieuws/ Anne Klijnstra

"Ze rijden er mee over stoepen, parkeren ze roekeloos en ik heb ze al in de gracht en sloot zien liggen", vertelt een Alkmaarse. En een ondernemer bij station Alkmaar Noord moet regelmatig meerdere groene scooters verslepen omdat die bij hem voor de deur gezet zijn. "Heel vervelend, en ook geen kleine klus", vertelt hij. "Je kan maar steeds een meter vooruit voor 'ie op het alarm schiet." En vorige week vrijdag zijn vijf deelscootersbestuurders aangehouden door de politie, onder wie iemand die was doorgereden na een aanrijding. Tekst gaat verder onder kader.

Haarlem, Beverwijk, Zandvoort, Haarlemmermeer en Hilversum gingen Alkmaar voor. Als zesde stad in Noord-Holland lukte het GO Sharing ook hier een vergunning te krijgen voor een proef van twee jaar. Nu staan er 150 scooters, dat worden er 200 met daarbij nog eens 150 e-bikes.

136 klachten Go Sharing kent de overlastverhalen en hoopt die tot een minimum te beperken. "Er zijn in de eerste maand 136 klachten geweest vanuit Alkmaar. We hanteren een 'leertraject' voor gebruikers die in de fout gaan. Eerst krijgen ze een waarschuwing, daarna een boete van 75 euro, en bij een derde keer wordt het account geblokkeerd." "We hebben met de gemeente zones bepaald waar de scooters mogen staan. In het centrum is dat bijvoorbeeld niet toegestaan. Dat lukt daar ook niet in de app. Verder mag je parkeren waar je ook een fiets mag plaatsen, dien je je te houden aan de geldende wet- en regelgeving, en zet je 'm natuurlijk niet langs een blindengeleidestrook of op een smalle stoep." Tekst gaat verder onder lees ook.

Gemeenteraad Ook in de gemeenteraad zijn er zorgen over de deelscooters. Zo werd het besluit een vergunning te verlenen niet met de raad besproken, "en hebben we dus ook geen invloed kunnen uitoefenen op hóe we die scooters willen inpassen in de gemeente", licht VVD-raadslid Christiaan Peetoom toe. "Neem bijvoorbeeld de parkeeroverlast. Heel begrijpelijk dat mensen zo'n ding niet een dag of aantal dagen voor de deur willen hebben. Wij stellen voor om vaste plekken in te richten waar die scooters kunnen staan." Samen met nog drie politieke partijen heeft de VVD daarom raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente laat weten dat die vragen aanstaande dinsdag besproken worden. Voor die tijd worden ook de vragen die NH Nieuws over de scooters heeft gesteld niet beantwoord. Evaluatie Een dag later heeft Go Sharing het eerste evaluatiemoment met het college. "We hopen op een positieve uitkomst, maar ook op opbouwende punten. Hoe kunnen we het beter maken? Dat het beter aansluit op de stad zelf." Het idee van vaste parkeerplekken wordt overigens niet omarmd door Go Sharing. "Wij zien dat inwoners niet langer dan drie of vier minuten willen lopen voor een deelscooter. Op het moment dat het langer is vallen klanten terug op hun auto, en zijn wij geen goed alternatief meer. En dat is juist wat wij willen: mensen uit hun auto halen."