Deelscooterhelm wemelt van bacteriën en schimmels: "Alsof iemand erin heeft overgegeven"

Biologen van de Universiteit Leiden doken in de microwereld van de helmen van deelscooteraanbieders. Wat ze in sommige helmen aantroffen, is niet zo fraai.

"Dit is een voorbeeld waarvan je echt ziet dat-ie vies is. Je ziet 'm heel pluizig groeien, nou dat wil je niet op je hoofd hebben", vertelt universitair docent Joost van den Brink bij Amsterdam CS.



Op verzoek van het AD sampelde hij en zijn studenten in Den Haag een flink aantal helmen. De meeste resultaten konden nog wel door de beugel, maar sommigen waren ronduit smerig. "Vergelijkbaar met een gebruikt vaatdoekje", aldus Van den Brink.



Dat bacteriën en gistcellen – die weer uit kunnen groeien tot schimmels – welig tieren in de deelhelmen is op zichzelf niet zo'n verrassing voor de bioloog: "Even een feitje tussendoor, we hebben meer bacteriën bij ons dan menselijke cellen. We dragen een paar kilo bacteriën met ons mee." Tekst gaat verder na de foto.

Gebruikers hebben dat zo nu en dan wel door, zeker als de helm niet echt lekker ruikt. "Ze stinken, verschrikkelijk. Ze ruiken naar schimmel, alsof iemand erin heeft overgegeven", zegt iemand die er net eentje komt lenen.



Helmen die goed en droog bewaard worden zijn doorgaans schoner; de micro-organismen gedijen goed in vochtige omstandigheden. En dan zijn er natuurlijk nog de haarnetjes. Van den Brink: "In principe kunnen bacteriën er wel doorheen, maar het merendeel hou je er wel mee tegen."



Deelaanbieders Felyx en Check zeggen tegen AT5 dat de helmen om de 2 à 3 dagen worden schoongemaakt. En naast mogelijk wat jeuk en misschien wat roos, zijn de gevaren te overzien volgens Van den Brink: "Het hoeft geen probleem te zijn, het is geen probleem, maar als je ziet dat het heel erg ranzig is, pak dan even een andere en realiseer je dat je gist en bacteriën van andere mensen wel op je hoofd zet."