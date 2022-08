Hilversum wil voorkomen dat stad overspoeld wordt met deelscooters, maatregelen op komst

Aanbieders van deelvervoer, waaronder elektrische scooters, zijn bezig met een opmars in het land. In steeds meer gemeenten zijn e-scooters, deelfietsen of deelauto's te vinden. Go Sharing had vorig jaar de primeur in Hilversum. Sinds eind april 2021 staan er honderd gifgroene deelscooters van het bedrijf in de mediastad.

Parkeerafspraken

Voor Hilversum passen de e-scooters in het gewenste plaatje van de verduurzaming van het verkeer. De gemeente ziet deze vorm van vervoer als een alternatief voor een stadsritje met de auto. In de plannen voor de nabije toekomst hoopt Hilversum ook het centrum autoluwer te kunnen maken. Belangrijk detail is dat de gebruikers van de deelscooter de tweewielers niet mogen stallen in het centrum en het stationsgebied, zodat het niet nog voller wordt in de openbare ruimte.

Omdat dit een nieuwe markt is, zijn er nog geen spelregels vastgelegd. Dat dat wel nodig is, blijkt uit de steeds verder opmars van de deelscooters. Nadat Go Sharing al even bezig was, klopten ook aanbieders Check en Felyx aan bij de gemeente. Deze deelscooteraanbieders mogen eveneens maximaal honderd scooters plaatsen in Hilversum. Nog voor de zomer zouden er dan driehonderd kunnen staan.