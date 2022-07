Na andere steden kan je nu ook in Alkmaar rijden op deelscooters

Heb je ze al hier en daar zien staan? Sinds vorige week kan je ook in Alkmaar rijden op elektrische deelscooters. De gemeente heeft een vergunning verleend van twee jaar voor uiteindelijk 350 stuks aan scooters én e-bikes.

Geparkeerd in het Akmaarse centrum - Maaike Polder / NH Nieuws

Sinds 12 juli zijn de voertuigen van het merk GO Sharing in Alkmaar te vinden. "Het is ons doel om overal binnen 3 minuten lopen een deelscooter of e-bike te bieden", aldus de directeur van het bedrijf Raymon Pouwels. Het idee is, zo stelt het bedrijf, om een duurzaam alternatief te bieden voor autoritten in de stad en de druk op parkeerplekken dan ook wat weg te nemen. De scooters staan op dit moment in heel de stad Alkmaar: van Daalmeer tot Sint Pancras en Bergermeer tot Kooimeer.

Hoe werk het? Je download de app van Go Sharing op je telefoon. Dan moet je je rijbewijs inscannen en jezelf identificeren. Daarna zoek en selecteer je een deelscooter en start een reservering tot wanneer je 'm wilt gebruiken, opstappen en rijden maar. In de app kan je zien tot waar je mag rijden. Ook is het mogelijk om het voertuig in een 'parkeerstand' te zetten, zodat je even pauze kunt houden.

Het bedrijf laat weten dat je een starttarief betaalt en vervolgens per minuut geld aftikt. Over de accu hoef je je geen zorgen te maken: medewerkers van Go Sharing vervangen die zodra het nodig is. Uiteindelijk moeten in Alkmaar 200 deelscooters en 150 elektrische fietsen gaan staan. Tekst gaat door onder de foto.

Printscreen van de app

De deelscooters van Go Sharing heb je verder in Noord-Holland ook al in Hilversum, Haarlemmermeer, Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Beverwijk. Verder zit aanbieder Felyx in Amsterdam en Haarlem en Check in Hilversum en Amsterdam. Overlast door parkeren Het leidt daar soms wel tot overlast. Bijvoorbeeld in Hilversum, waar de scooters lukraak geparkeerd staan. Ook luidt daar commentaar van de lokale politiek dat niet automobilisten de scooters pakken - zoals het streven is - maar fietsers nu gaan voor elektrisch vervoer. Naast een vergunningplicht om de wildgroei aan mogelijke nóg meer deelscooter-aanbieders voor te zijn, zou er volgens het CDA in Hilversum ook precariobelasting - de belasting die ondernemers betalen voor gebruik van de openbare ruimte - geheven kunnen worden op elke deelscooter. Ook in Haarlem was er in het begin wat om te doen. Een inwoner ondernam daar zelf actie en plaatste bordjes op zijn stoep tegen in de weg staande scooters.