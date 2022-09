Geen tsunami aan deelscooters: Gooise Meren gaat deelvervoer reguleren

Gooise Meren heeft nu ongeveer een maand verspreid over de gemeente deelscooters en deelfietsen staan. Het zijn er zo'n honderd. Ze moeten er voor zorgen dat bewoners en bezoekers makkelijker van a naar b kunnen komen en vooral daarbij ook de auto laten staan.

De scooters stonden er nog maar net of er waren al zorgen over rommel en overlast. De vrees was dat de vele scooters lukraak overal worden neergezet en dat zorgt voor overlast en een rommelig straatbeeld. Volgens de politiek ook geen gekke gedachte: buurgemeente Hilversum heeft al langer zulke deelscooters en al snel waren er veel klachten over de scooters die her en der geparkeerd staan en stoepen blokkeren.