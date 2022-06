D66 en VVD willen parkeerkorting voor elektrische auto's

Raadsleden Daan Wijnants (VVD) en Elise Moeskops (D66) stellen de vragen naar aanleiding vanwege het bericht dat gemeenten volgend jaar de mogelijkheid hebben om andere parkeertarieven voor elektrische auto's en auto's die rijden op waterstof in te stellen. Dat geldt ook voor de tarieven van vergunningen Het kabinet gaat namelijk de Gemeentewet aanpassen. Eerder kon er nog geen onderscheid worden gemaakt.

Wenselijk

"Het maakt elektrisch rijden aantrekkelijker past daarmee perfect bij de ambities van dit stadsbestuur", schrijft Wijnants. "Daarnaast biedt het de mogelijkheid om parkeren voor een deel van de Amsterdammers goedkoper te maken. Elke korting is wenselijk gezien de torenhoge prijzen die dit college op dit moment rekent en diens plan om Amsterdammers in Nieuw-West en Zuidoost ook te laten betalen voor het parkeren van hun vaak broodnodige vervoersmiddel."

Moeskops spreekt van een 'extra stimuleringsmaatregel' die volgens de fractie van D66 'niet gek' is. Ze wil weten of het mogelijk is in de hele stad, of dat bepaalde gebieden er meer of minder geschikt voor zijn. Verder vraagt het D66-raadslid zich af of het past bij de parkeerplannen in het coalitieakkoord. Daarin stond, naast dat het betaald parkeren wordt uitgebreid, ook dat parkeren in bepaalde gebieden duurder wordt.

Minimaal

In 2020 antwoordde het stadsbestuur nog dat het effect van een lager parkeervergunningtarief 'minimaal' is in vergelijking met de subsidies die eigenaren van elektrische auto's al van de overheid krijgen. Ook werd er gewezen op de 'relatief hoge inkomstenderving' van de gemeente.

De nieuwe vragen van de VVD en die van D66 worden waarschijnlijk over ongeveer anderhalve maand beantwoord.