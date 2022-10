Een auto bezitten wordt steeds duurder: deelauto's in West-Friesland wellicht dé oplossing?

Wie in West-Friesland geen auto voor de deur heeft staan, moet goed kunnen plannen om van A naar B te komen. Het openbaar vervoer zit vaak stampvol of valt uit door personeelstekort. Een elektrische deelauto zou daar een oplossing voor kunnen zijn en het is daarnaast ook nog eens beter voor het milieu en de portemonnee.

Autodelen is als verschijnsel niet nieuw in mobiliteitsland. In grote steden als Amsterdam, Alkmaar en Haarlem is het al redelijk ingeburgerd. Wel is het een trend dat langzaam oprukt naar het platteland en de randgebieden, nu ook Wognum overstag is gegaan. De laadpaal is neergezet aan de Lange Regel, in de buurt van het winkelcentrum. Maar wat moet het uiteindelijk opleveren voor een autogebruiker?

Bart Huisman, die dit verschijnsel naar Wognum heeft gehaald, somt een paar redenen op: "Minder hoge benzineprijzen, het is beter voor het milieu, elektrische auto's zijn (vooralsnog) duurder en mijn auto stond anders toch maar stil. En omdat mijn zus haar auto door de apk is kwijtgeraakt, dacht ik: één en één is twee", zegt hij lachend. "Het scheelt ook nog eens in de portemonnee. Normaal ben ik ongeveer 133 euro per maand kwijt aan een autoverzekering en wegenbelasting, en dat valt nu weg."

Toch liep het project vertraging op, doordat levering en plaatsing van de laadpalen en aansluiting op het stroomnetwerk van Liander meer tijd kosten dan verwacht. "Inmiddels hebben negen bewoners zich gemeld, dus het ziet ernaar uit dat we binnenkort een tweede deelauto kunnen plaatsen. Er is uiteindelijk ruimte ingecalculeerd voor acht."