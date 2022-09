Elektriciteitsnet rondom Hoorn slibt verder dicht, 'nieuwe grootverbruikers op wachtlijst'

Het stroomnetwerk in West-Friesland raakt op steeds meer plekken vol. Daar komt Hoorn nu ook bij, omdat de verdeelstations aan de Holenweg en Geldelozeweg hun grens hebben bereikt. Dat betekent dat nieuwe grootverbruikers, zoals supermarkten, bakkers, (grootschalige) horeca en industrieterreinen, zich niet kunnen vestigen in Hoorn.

Dat het stroomnetwerk in West-Friesland (door drukte) haar grens heeft bereikt, komt onder meer door een snelgroeiende economie, digitalisering van de samenleving, de energietransitie en het bouwen van woningen. Hierdoor zit het grootste elektriciteitsstation Westwoud in Zwaagdijk-Oost aan haar grens en daar komen nu de verdeelstations aan de Holenweg en Geldelozeweg dus bij.

Maar vooral ondernemers en (nieuwe) bedrijven zijn de dupe. Ondernemers die nu een aanvraag voor extra vermogen indienen, komen op een wachtlijst te staan. Dit geldt voor Hoogwoud, Wognum, Schellinkhout, Zwaagdijk, Wijdenes en Berkhout. Voor woningbouw die al op de planning staat, is wel voldoende capaciteit gereserveerd. Woordvoerder Peter Hofland van netbeheerder Liander legt uit: "Op dit moment is voor alle bij ons bekende woningbouwprojecten capaciteit gereserveerd. Maar bij plannen die we niet kennen, zit wel een probleem. Dat kunnen we niet toezeggen voor 2028." Toch plaatst hij nog een kanttekening. "Aan de andere kant duurt het nog best lang voordat nieuwe woningbouwplannen van plan tot bouwen komen. Dus of het in die zes jaar echt grote problemen voor woningbouw gaat geven, durf ik nog niet te zeggen."

Naast uitbreiden ook slimmer werken

Liander is druk bezig om het elektriciteitsnet uit te breiden, zoals het bijbouwen van zes nieuwe verdeelstations. Dit kan wel tot 2030 duren, want het bouwen van een nieuw station kost zo'n 5 tot 8 jaar. Maar volgens Hofland moeten we het ook hebben van slimme oplossingen. "We kunnen niet simpelweg overal maar meer kabels neerleggen. In Friesland hebben we nu bijvoorbeeld bedrijven bereid gevonden om op piekmomenten hun verbruik terug te schroeven, daar krijgen ze een vergoeding voor."

Het is namelijk niet zo dat er de hele dag geen capaciteit meer beschikbaar is, maar alleen op bepaalde momenten. "Dus als we het verbruik op die momenten kunnen verminderen, ontstaat er ook weer ruimte om wel nieuwe grootverbruikers aan te sluiten. Dat was eerder nog lastig te realiseren vanwege bepaalde regelgeving, maar dat is nu opgelost."

Zijn boodschap? "We breiden het elektriciteitsnet wel uit, maar we moeten het ook slimmer en efficiënter gaan gebruiken. Dat gaan we nu ook in West-Friesland onderzoeken."