Stroomnet West-Friesland zit grotendeels vol, geen plek voor nieuwe projecten

Het elektriciteitsnetwerk in de gemeenten Medemblik, Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland en Hoorn zit vol. Dat meldt netbeheerder Liander. Op veel plekken is er geen capaciteit meer om nieuwe projecten als supermarkten, kantoren, (grootschalige) horeca en bedrijven aan te sluiten op het stroomnet.

Graven, boren, kabels vervangen en meer 'stopcontacten' plaatsen. Liander is momenteel druk in de weer om het net te verzwaren en uit te breiden. Hiervoor wordt eerst het grootste elektriciteitsverdeelstation Westwoud in Zwaagdijk uitgebreid. Een megaklus volgens Liander, beheerder van het stroomnet in West-Friesland. Naar verwachting is de verzwaring in 2026 klaar.

Want door een snelgroeiende economie, digitalisering van de samenleving, de energietransitie en het in recordtempo bouwen van woningen, ligt het verdeelstation in Zwaagdijk, nu op haar gat.

Op een overzichtskaart van Liander kleurt zowat de gehele regio geel, oranje of rood. Een teken dat er nog maar beperkte, zeer beperkte of zelfs helemaal geen ruimte op het net meer over is.

Vijf extra stations

Ook breidt de netbeheerder bijna alle verdeelstations uit en worden er vijf nieuwe stations bijgebouwd. Hiervoor wordt gekeken naar locaties in de omgeving van Abbekerk, Avenhorn, Hoorn (omgeving ijsbaan), Venhuizen en Andijk. Dit kan wel enkele jaren duren, want het bouwen van een nieuw station kost zo'n 5 tot 8 jaar.

Dit is niet de eerste keer dat het stroomnet haar capaciteit heeft bereikt. Zo zaten vorig jaar de elektriciteitsverdeelstations Oterleek en Wijdewormer ook al vol. Dat raakte toen de gemeenten Opmeer, Koggenland en een deel van Medemblik.

Wachtlijst

Vooral ondernemers en (nieuwe) bedrijven zijn de dupe. Ondernemers die nu een aanvraag voor extra vermogen indienen, komen op een wachtlijst te staan. Voor woningbouw die al op planning staat, is voldoende capaciteit gereserveerd.

Dat het net nu voor een groot deel vol zit, betekent niet dat consumenten die stroom verbruiken of terugleveren met hun zonnepanelen in de problemen komen. Dat kan gewoon, schrijft de netbeheerder.