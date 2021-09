Elektriciteitsnet ook in West-Friesland vol: "Werken aan slimme oplossingen"

Er moet slimmer gebruik worden gemaakt van het elektriciteitsnetwerk om de energieproblemen het hoofd te bieden. Daarin zit volgens Bashar Al Badri van het Duurzaam Ondernemers Loket de oplossing, nu het elektriciteitsnetwerk ook in de West-Friese gemeenten vol zit. Hij trekt daarin de vergelijking met spits op de snelweg: "We moeten de piekmomenten over de dag verdelen en het netwerk slimmer benutten."

In Koggenland, Medemblik en Opmeer is het elektriciteitsnetwerk vol en kunnen er pas vanaf 2025 weer nieuwe grootverbruikers op het netwerk bij, maakte netbeheerder Liander gisteren bekend. De energietransitie - in combinatie met de economische groei, snelle digitalisering en de grote woningbouwopgave - leidt volgens Liander tot steeds meer knelpunten.

Bij meerdere verdeelstations in de regio, waaronder Enkhuizen, Hoogwoud, Hoorn, Medemblik, Wervershoof en Westwoud, is er sprake van capaciteitsproblemen waardoor er (tijdelijk) niet voldaan kan worden aan alle aanvragen voor het verbruik en teruglevering van stroom aan het net. Dat is in de praktijk ook al merkbaar. Op verschillende plekken in Noord-Holland Noord schakelen op onbewolkte dagen zonnepanelen soms tijdelijk uit.

"Dit moment dat het net vol zou raken, zagen we al lang aankomen", reageert Al Badri. "De situatie deed zich al voor in Andijk bij een aantal bedrijven op het Businesspark die willen verduurzamen met zonnepanelen. Doordat er daar een zonneweide is goedgekeurd, is er voor sommigen bedrijven geen uitbreidingsmogelijkheid meer op net."

Nieuwbouw

Wat betreft nieuwbouw heeft Liander rekening gehouden met de plannen voor de komende vier jaar. Zo werd recent de handtekening gezet onder de plannen van de Medemblikse wijk Molenblik waar ruim 200 woningen gebouwd gaan worden. Daar hoeven de toekomstige bewoners zich volgens wethouder Andrea van Langen, geen zorgen over te maken.

"Er zijn met Liander goede afspraken gemaakt voor bestaande en toekomstige nieuwbouwprojecten zoals de wijk Molenblik, want we hebben de mogelijkheid om aan de voorkant ruimte te maken", zegt van Langen. "Voor bestaande woningen is dat een grotere uitdaging. Technisch is het mogelijk om alle woningen te verduurzamen en nieuwbouwplannen aan te sluiten. We moeten ons er echter goed bewust van zijn dat er op dit gebied de komende jaren een flinke uitdaging voor ons ligt."

En dat zegt ook de gemeente Koggenland. Voor nu heeft het voor deze gemeente geen gevolgen. Wel maken ze zich zorgen over de verdere toekomst. "Wij pleiten daarom - samen met andere regionale partijen - voor versnelling van versterking van het elektriciteitsnetwerk", zegt wethouder Van Dolder van Koggenland.

Oplossingsrichtingen

De schaarste op het netwerk is niet van vandaag en zal volgens Liander naar verwachting nog groeien. "Bedrijven willen investeren, maar moeten daarin ook financieel gesteund worden om een verduurzamingsslag te maken", zegt Al Badri. Komende maandag spreekt hij op de webinar 'slimme netten', dat georganiseerd wordt door de Coalitie Duurzame Energie Noord-Holland Noord.

Al Badri: "Het gaat om balancering. Als er te veel zon is, kan dat niet worden teruggeleverd aan het net, dus raakt het overbelast. Het is dus beter dat de energie binnen een bedrijf blijft door het daar op te slaan middels accu's." Ook wethouder Van Dolder van Koggenland pleit ervoor om hoge prioriteit te geven aan slimme technische oplossingen voor het probleem: "Door bijvoorbeeld te zorgen voor lokale opslag van duurzaam opgewekte energie, en door vraag en aanbod op lokaal niveau op elkaar aan te laten sluiten. Zo houden we het lokaal en betaalbaar.”

Waterstof

Op bedrijventerreinen Hoorn80 en WFO in Zwaagdijk lopen momenteel twee onderzoeksprojecten waarbij gekeken wordt naar energie-uitwisseling, collectieve opwek en opslag van energie. Bedrijven op WFO zijn daarnaast ook bezig met het ontwikkelen van alternatieven.

Al Badri: "Er is een aantal transportbedrijven bezig met de ontwikkeling om vrachtwagens op waterstof te laten rijden. Je kunt natuurlijk meer kabels of asfalt aanleggen, maar voor nu moeten we vooral slimmer gebruik maken van het bestaande net."