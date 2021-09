Stroomnetwerk Liander is vol: geen ruimte voor nieuwe grootverbruikers in deel provincie

Het elektriciteitsnetwerk van Liander is vol in een groot deel van de provincie. Dat meldt de netbeheerder in een persbericht. Dat betekent dat er de komende vier jaar geen nieuwe grootverbruikers, zoals bedrijven en supermarkten, meer bij kunnen in het gebied. In Amsterdam zou het zelfs zes jaar kunnen duren voordat het netwerk voldoende is uitgebreid.

Provincie Noord-Holland

Het gebied beslaat Alkmaar en elf andere gemeenten in het noorden van de provincie, van Hollands Kroon tot Castricum en van Bergen tot Medemblik. Ook bij elektriciteitsstations in Amsterdam West en Noord is de maximale capaciteit bereikt. Afgelopen juni meldde de netbeheerder al dat het maximum was bereikt in het Westelijk Havengebied en een ander deel van Noord. Bovendien verwacht Liander dat er op korte termijn meer gebieden bij komen waar het elektriciteitsnetwerk vol is. Volgens de netbeheerder ontstaat er schaarste door de groeiende economie en de digitalisering van de samenleving. Liander noemt de volgende gemeenten die in het getroffen gebied liggen:

Liander