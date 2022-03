Pas in 2026 weer ruimte op delen van West-Fries stroomnetwerk: wat zijn de gevolgen?

Het is een duidelijke boodschap van netbeheerder Liander: in grote delen van West-Friesland zit het stroomnet vol. Een probleem dat niet gelijk morgen is opgelost. En dat heeft consequenties. Vooral voor het bedrijfsleven, maar mogelijk ook voor woningbouwplannen.

Al langer netwerkproblemen

Het grootste verdeelstation zit in Zwaagdijk-Oost. Al in 2019 wordt daar melding gemaakt van capaciteitsproblemen. In het rapport wordt dan nog gesproken over 2024 als jaartal dat de problemen moeten zijn opgelost. Nu meldt Liander dat het 2026 wordt.

Woordvoerder Peter Hofland van moederbedrijf Alliander legt uit: "Toen ging het alleen over de kabels. En nu gaat het om het hele verdeelstation. Dus de problemen met kabels kunnen dan wel verholpen zijn, maar als het verdeelstation zelf nog niet op orde is, heeft dat geen nut."

De woordvoerder vertelt over de megaoperatie waar Liander voor staat. "We vragen het veelvoudige van vroeger. En de enige oplossing is het netwerk uitbreiden. Dat kost tijd. Dat is vervelend voor mensen die daardoor op een wachtlijst komen, maar we zitten nu in een overgangsperiode."

Gevolgen voor bedrijven

De problemen zitten vooral bij bedrijven die op middenspanning zitten aangesloten. "In de genoemde gebieden is dus geen ruimte om nieuwe bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. Ook bedrijven die willen uitbreiden en extra stroom nodig hebben, moeten we 'nee' verkopen."

Volgens Hofland is het niet iets waar de inwoners zelf gelijk last van krijgen. "Alleen als je een laadpaal wil bij je huis en daar een zwaardere aansluiting voor nodig is, gaat dat niet. Maar je kan nog steeds zonnepanelen laten installeren. Het probleem zit hem in de levering van elektriciteit en niet in het opwekken ervan."

Al is het niet uitgesloten dat zonnepanelen worden uitgeschakeld als er teveel zon schijnt. Vorig jaar berichtte NH Nieuws al over plekken waar het elektriciteitsnetwerk grote pieken op zonnige dagen niet aankunnen, waardoor de beveiliging het opwekken van stroom automatisch tijdelijk uitschakelt.

Woningbouw

Ook woningbouwplannen lijken in eerste instantie geen hinder te ondervinden. "Voor alle projecten die bij ons bekend zijn, hebben we stroom gereserveerd. Maar voor nieuwe woningbouwplannen kunnen we niet uitsluiten dat er voorlopig dus geen stroom geleverd kan worden."