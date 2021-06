Elektriciteitsnet onder druk door enorme toename elektrische auto's

Na Zuid-Holland rijden er in onze provincie de meeste elektrische auto's. Vorig jaar verdubbelde landelijk de verkoop ervan ten opzichte van 2019. En ook 2021 lijkt weer uit te draaien op een recordjaar. In januari werden 212 nieuwe elektrische auto's in Noord-Holland geregistreerd, in april 402, zo blijkt uit cijfers van de BOVAG. De Nederlandse brancheorganisatie verwacht dat in 2030 circa driekwart van alle nieuwe auto’s in Nederland elektrisch zijn.

Netbeheerder Liander ziet dat de vraag naar laadpalen steeds verder oploopt. Een kwart van alle publieke laadpalen in Nederland staat in Noord-Holland (ruim 5.000). En daar moeten er tot 2030 nog eens 10.000 van bijkomen, goed voor 20.000 laadpunten. "We zien dat het heel snel gaat. Het is een ontwikkeling die ook voortkomt uit het klimaatakkoord", laat woordvoerder Peter Hofland weten.

Niet op hoeveelheid stroom ingesteld

Toch is ons energiesysteem nog niet op die grote hoeveelheden stroom ingesteld, zegt wiskundige Marieke Kootte, verbonden aan de TU-Delft. "In Nederland hebben wij een hoogspanningsnet en verschillende midden- en laagspanningsnetten. De laatste worden ook wel distributienetwerken genoemd. Vanaf het hoogspanningsnet worden grote hoeveelheden stroom over hoogspanningskabels getransporteerd."

Via verschillende knooppunten in Nederland die zijn aangesloten op het distributienetwerk, wordt de elektriciteit naar lagere spanning getransporteerd en verder vervoerd over kabels onder de grond. "Vervolgens belandt het bij transformatorhuisjes waar het weer een toontje lager wordt getransformeerd en komt het uiteindelijk bij de huishoudens terecht."

Tekst gaat verder onder de foto