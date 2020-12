Primeur: lantaarnpaal met laadpunt voor elektrische auto's en boten in binnenstad

Het project is een van de manieren waarop de gemeente Alkmaar invulling geeft aan de Europese klimaatdoelstellingen.

Onlangs is binnen dit project ook gestart met de installatie van 940 zonnepanelen bij De Meent. "De combipaal met een aansluitmogelijkheid voor elektrische auto’s en elektrische bootjes is mooie innovatieve toevoeging voor de gemeente Alkmaar, waarmee we de eerste in Nederland zijn", aldus wethouder Elly Konijn.