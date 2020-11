Bijna duizend extra zonnepanelen voor sportcomplex De Meent via Europees project

ALKMAAR - Via een Europees project is sportcomplex De Meent straks 940 zonnepanelen rijker. De panelen worden geplaatst boven de parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de ijsbaan. Het zonnepark krijgt een laadplein met zestien laadpunten voor auto’s en twintig voor fietsen. "We werken in Alkmaar hard aan het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed. De Meent is daarvan een prima voorbeeld."