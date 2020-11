Eindexamenleerlingen PCC Alkmaar bouwen én slopen Tiny Houses: "Zonde? Duurzaam!"

ALKMAAR - Eindexamenleerlingen Techniek van de PCC Oosterhout in Alkmaar zijn in een leerproject gestart met het ontwerpen en bouwen van Tiny Houses. De ultieme samensmelting van diverse bouwtechnieken en disciplines, aldus directeur Johan Dekker. "Het gaat om een compleet bouwproces, van ontwerp, bestek, begroting en planning tot aan de bouw."

Bij de bouw komt veel kijken, vertelt Dekker. "Het leuke is dat onze eigen leerlingen van de opleiding PIE (produceren, installeren en energie) de installaties helemaal zelf inbouwen. In alle Tiny Houses stroomt water in een wasbakje en er is verlichting. Je ziet de leerlingen groeien en genieten van het werk."

Bart (16) uit Egmond zit in het vierde jaar van de opleiding BWI (bouw, wonen en interieur). Samen met jaargenote Dominique bouwde hij een Tiny House. "We hebben het gebouwd van waalformaat bronskleurige stenen. Het houtwerk schilderden we in een mooie grijze kleur, de windveer en de kozijnen maakten we wit." Het huisje kreeg een gedenksteen met de naam 'knibbel knabbel huisje' en werd door de twee bouwleerlingen versierd met houten snoepwerk.

Verantwoord slopen

Ook het afbreken van de huisjes is onderdeel van het bouwproject. Na de oplevering en presentatie van de huisjes, worden de woningen weer gesloopt. "Door duurzaam en verantwoord te slopen, kunnen zoveel mogelijk materialen worden hergebruikt. Hierover nadenken voordat je gaat bouwen, is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het bouwproces", aldus de directeur.

Ondanks dat de leerlingen meer dan trots zijn op hun gemaakte Tiny House, hebben ze er geen problemen mee dat ze hun creaties uiteindelijk weer moeten afbreken. "Recyclen is belangrijk en ondernemend. Tegenwoordig worden er van sloopplanken bijvoorbeeld tafels gemaakt van tienduizend euro. Dat is business, hoor", besluit Bart.