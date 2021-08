Binnenkort deelauto's in Hoogkarspel, kinderen bouwen eigen versie als voorproefje

Voortgeduwd door leerlingen van basisschool 't Skitteljacht, scheurt burgemeester Michiel Pijl in zijn nieuwe proefdeelauto over het Raadhuisplein in Hoogkarspel. De gemeente Drechterland krijgt volgende maand echte deelauto's in het dorp. De initiatiefnemers hopen dat ook de andere West-Friese gemeenten volgen.

NH Nieuws

Binnenkort staan er drie elektrische auto's in Hoogkarspel die elke inwoner van het dorp mag gebruiken. Ze staan op het Raadhuisplein, de Kamille en de Zanglijster. "Het is de bedoeling dat er voor iedereen binnen vijf minuten loopafstand een deelauto is", zegt wethouder Jeroen Broeders, die het project vanuit de gemeente bij zich draagt. Het initiatief voor de deelauto's is opgezet door Zonnecoöperatie West-Friesland. Naast de gemeente, werken zij samen met OnzeAuto. Dat is een organisatie die zich richt op lokaal gebruik van deelauto's. De drie Hyundai Kona's, die vanaf 4 september in Hoogkarspel staan, worden met behulp van OnzeAuto geleaset. Als voorproefje kreeg burgemeester Michiel Pijl gisteren een 'model-deelauto' overhandigd die gemaakt werd door groep zeven van basisschool 't Skitteljacht.

De jeugd lijkt de voordelen van zo'n deelauto in te zien, maar is er verder wel behoefte aan deelauto's in het dorp? "Dat is de eerste vraag die wij ons stelden", zegt André Beekman van initiatiefnemer Zonnecoöperatie West-Friesland. Daar hebben ze samen met OnzeAuto onderzoek naar gedaan. Zo'n dertig tot veertig inwoners van Hoogkarspel hebben serieuze interesse in een deelauto. Apps en abonnementen "Vaak zijn dat mensen die weinig autorijden, maar wel iedere maand hoge kosten hebben", noemt Beekman als voorbeeld. "Maar ook milieuoverwegingen spelen een rol." Inwoners van Hoogkarspel kunnen een abonnement nemen voor een deelauto. Ze betalen dan een vast bedrag per maand, variërend van 25 tot 100 euro. Maar ook een bedrag per kilometer en per uur dat ze de auto gebruiken is mogelijk. Via een app kunnen ze de elektrische auto reserveren.

NH Nieuws

Met Hoogkarspel heeft de gemeente Drechterland de primeur voor een deelautoproject in West-Friesland. Volgens André Beekman van Zonnecoöperatie West-Friesland lopen er ook gesprekken met alle andere gemeenten in de regio. Zo zijn er volgens Beekman al verregaande gesprekken voor Wognum met de gemeente Medemblik. In Enkhuizen en Stede Broec zijn oriënterende gesprekken gaande. Andere kijk op vervoer "Dit zijn concepten waarvan het de moeite waard is om te proberen", vindt burgemeester Michiel Pijl van Drechterland. "Het lijkt ons een goed initiatief, maar je moet bekijken voor jezelf of het een goede oplossing is." Volgens wethouder Jeroen Broeders wordt er in de gemeente steeds meer gekeken naar het combineren van verschillende vormen van vervoer, omdat veel mensen 'behoefte hebben aan een halve auto'. "Stel dat je met de trein naar je werk gaat, dan kun je zo'n elektrische deelauto daaraan toevoegen." Leren over deelauto's De leerlingen van groep zeven van 't Skitteljacht weten inmiddels van de hoed en de rand als het gaat om deelauto's. Meester Jaap Hofstra greep voor de zomervakantie het project aan om samen een deelauto te maken. Daar komt volgens Hofstra van alles bij kijken waarvan zijn leerlingen kunnen leren: zoals het ontwerp, de inkoop, bouw en de details. "Zo'n project geeft aanleiding tot een heleboel , als je maar vragen stelt", zegt Hofstra. En natuurlijk kwam ook het thema duurzaamheid aan bod. "We hebben ook nog besproken waarom we dit doen. Een deelauto is niet alleen leuk, maar we bespraken ook welke voordelen het heeft."