Auto's, statafels en boormachines: in de toekomst delen we het allemaal

Medemblik heeft voor het eerst een deelauto. Het is hiermee één van de eerste gemeenschappelijke auto's in West-Friesland. In stedelijke gebieden als Amsterdam en Haarlem zijn deze auto’s al langer onderdeel van het straatbeeld. Volgens socioloog Beate Volker is het delen van auto's en spullen helemaal geen gek idee en wellicht wel dé oplossing tegen milieuvervuiling en voor kostenbezuinigingen in de toekomst.

Mensen in de regio hebben duidelijk minder behoefte aan het delen van spullen, zegt socioloog Beate Volker, deskundig op het gebied van sociale structuren. Van oudsher zijn inwoners van regiogebieden zelfredzaam, omdat er minder voorzieningen zijn. Dat verklaart volgens haar waarom deelauto’s zoveel later voet aan de grond krijgen in regio's zoals West-Friesland.

West-Friesland telt momenteel drie deelauto's verdeelt over twee gemeenten. In Drechterland staan er twee en in Medemblik komt daar nu één bij. Het doel ervan is om kosten te delen en zuiniger te rijden - bovendien zijn de auto's elektrisch. In Drechterland loopt het gebruik van de deelauto nog niet storm.

"We zitten in een energietransitie en ik geloof erin dat de deeleconomie daaraan een belangrijke bijdrage levert"

De socioloog geeft een voorbeeld aan de hand van statafels. "Uit onderzoek blijkt dat veel stedelingen die delen", zegt ze. "De mensen daar hebben weinig ruimte om het op te bergen, dus is het makkelijker om er één te delen. Terwijl in randgebieden meer mensen een schuur hebben voor zoiets."

Volker geeft nog een reden waarom in de stad vaker gedeeld wordt: er is daar minder ruimte. Voor het bezitten van een auto is parkeergelegenheid nodig. In de regio is daarvoor meer ruimte dan in de stad.

De gemeenteraad van Medemblik doet er nu alles aan om de deelauto aan de man te brengen. De eerste gemeenschappelijke auto wordt groots gevierd: dinsdagmiddag werd de eerste in Wognum geplaatst door karttrekker Bart Huisman. Ook wethouder Harry Nederpelt (Duurzaamheid) was daarbij: "Een supergoed initiatief, waardoor Wognum steeds duurzamer wordt. Zo boeken we milieuwinst als gemeente."

"In deze randgebieden rijdt minder openbaar vervoer", legt ze uit. "Om ergens makkelijk naar toe te kunnen heb je een auto nodig, dus hebben de mensen in buitenstedelijke gebieden vaker een eigen auto dan in de stad." De noodzaak om vervoer te delen is daarom niet groot. En als je het omdraait: Amsterdammers zijn minder genoodzaakt een eigen auto te hebben. Er is namelijk meer en beter openbaar vervoer.

Ook nabijheid speelt een rol. “Als in een randgebied wél een statafel wordt gedeeld, wie bewaart het dan?" Volgens Volker zijn mensen uit de regio minder snel bereid met elkaar te delen omdat ze verder uit elkaar wonen. "Het is minder praktisch."

Delen is noodzaak

Toch is Volker positief over de groei van de deeleconomie in randgebieden. Ze denkt dat over vijf jaar ook buiten de stad delen gebruikelijk wordt. In West-Friesland worden in ieder geval belangrijke stappen ondernomen. De regio breidt de deelauto's uit naar meer gemeenten. In 2020 toonden Enkhuizen en Hoorn al interesse. Koggenland en Opmeer worden daar nu aan toegevoegd. Het 'autodelen' op het platteland wordt langzaam uitgerold. Ze moeten bijdragen aan het verminderen van de parkeerdruk en daarmee het verbeteren van de leefbaarheid in het centrum. Maar wat moet het uiteindelijk opleveren voor een autogebruiker?

Bart Huisman somt een paar redenen op waarom hij dit verschijnsel naar Wognum (Medemblik) heeft gehaald: "Minder hoge benzineprijzen, het is beter voor het milieu, elektrische auto's zijn (vooralsnog) duurder en mijn auto stond anders toch maar stil. En omdat mijn zus haar auto door de APK is kwijtgeraakt, dacht ik: één en één is twee", zegt hij lachend. "Het is ook nog eens goed voor de portemonnee. Normaal ben ik ongeveer 133 euro per maand kwijt aan een autoverzekering en wegenbelasting, en dat valt nu weg."

Volker juicht dit soort initiatieven toe het toe dat de deeleconomie groeit. “We moeten gaan delen. We zitten in een energietransitie en ik geloof erin dat de deeleconomie daaraan een belangrijke bijdrage levert", besluit ze.