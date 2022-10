Felle petitie tegen 'door de strot duwen' betaald parkeren: teller loopt per minuut op

Het staat nu een week online en de teller van een petitie tegen uitbreiding van het betaald parkeren in Haarlem loopt nog steeds per minuut op. Ruim 800 inwoners per dag tekenen de handtekeningenactie. Op social media porren mensen elkaar te tekenen nu de gemeente zegt betaald parkeren uit te breiden naar elf nieuwe wijken. "Het lijkt wel alsof we het door de strot geduwd krijgen", stelt de man achter de petitie, Marnix Langeveld.

Marnix Langeveld (links) - Privefoto (links) en Dimitri Walbeek (rechts, bewerking Jelle Dijkstra)

Het succes van de petitie noemt hij 'ongelooflijk' en daarin ziet hij een bevestiging dat zijn onvrede breed wordt gedragen. Marnix is volgens eigen zeggen helemaal geen type 'boze buurman': hij wil graag meedenken over het parkeerbeleid en zeker zijn ogen niet sluiten voor de problemen die geparkeerde auto's in de stad kunnen veroorzaken. Paradoxaal genoeg was hij in eerste instantie toch echt woedend toen de gemeente vorige week opeens meldde: we gaan betaald parkeren invoeren in elf wijken. Zijn haren stonden overeind. "Gewoon een mededeling: we gaan het doen. Dat stuitte me tegen de borst. Ik krijg het gevoel alsof we het door strot geduwd krijgen."

Als comité PaJaBeNe (Parkeren Ja, Betalen Nee) stelde de bewoner van het Houtvaartkwartier de petitie op. In zijn woede op dat moment blies hij de tekst van de petitie iets te veel op, maar het principe erachter staat nog steeds overeind, stelt Marnix. De mededeling dat betaald parkeren bedoeld zou zijn om de gemeentekas te spekken, was iets te kort door de bocht, stelt Marnix nu. Onderzoek Hij legt uit: "Vorig jaar hebben wij in het Houtvaartkwartier aan een onderzoek meegedaan met de vraag of we betaald parkeren wilden in de wijk. De meerderheid zei nee, en de gemeente concludeerde toen: dan voeren we het ook niet in. In de Indische Buurt was er dit jaar nog zo'n draagvlakonderzoek en ook daar zei de gemeente, nadat 72 procent nee had gezegd, dat er geen betaald parkeren zou komen. Dat was in april. Dan kan je de verontwaardiging wel voorstellen van al die Haarlemmers die nu opeens lezen dat er tóch betaald parkeren komt in de straat."

Quote "Zo maak je het probleem alleen maar groter" Marnix Langeveld, Comité PaJaBeNe

Het vermoeden rijst onder Haarlemmers dat de gemeente tijdens de draagvlakonderzoeken al wist dat ze er uiteindelijk geen rekening mee zou houden. En dat zet kwaad bloed. Volgens Marnix zijn er nog twee redenen waarom mensen nu massaal handtekeningen zetten. "Ik hoop oprecht dat mensen ook van hun inspraakrecht gebruikmaken en genuanceerd mee gaan denken, maar ik snap ook dat ze daarnaast net zo boos zijn als ik. Ik betwist dat er bij mij in de straat een te hoge parkeerdruk is. Toch moet ik ruim 500 euro gaan betalen voor een probleem dat niet bestaat. En de gemeente wil de opbrengst van het betaald parkeren dus niet gaan gebruiken om het parkeerprobleem op te lossen. Sterker nog, ze gaan het geld deels gebruiken om parkeerplaatsen weg te halen. Zo maak je het probleem alleen groter." tekst loopt door

Betaald parkeren in 11 nieuwe wijken



De gemeente Haarlem wil vanaf 2024 in nog eens elf wijken betaald parkeren invoeren. Dat gebeurt omdat in deze wijken (Amsterdamsewijk, Delftwijk, Duinwijk, Haarlemmerhoutkwartier, Houtvaartkwartier, Indischewijk, Slachthuiswijk, Ter Kleefkwartier, Transvaalwijk, Vogelenwijk en Vondelkwartier) volgens berekeningen van de gemeente 85 procent van de parkeerplekken bezet zijn. De prijzen voor vergunningen lopen uiteen van 75 euro tot 112 euro per jaar voor de eerste auto, en van 280 euro tot 420 euro voor een tweede auto.

Er is volgens Marnix sprake van een vertrouwensbeginsel tussen overheid en inwoners, en dat beginsel wordt volgens hem met voeten getreden. Toch wil hij graag met de gemeente en de politiek in gesprek. "De petitie heeft niet tot doel de gemeente tot in de lengte der dagen dwars te zitten. Ik begrijp ook ergens wel dat er een parkeerregulering nodig is op bepaalde plekken. Ook vind ik het echt niet erg om voor parkeren te betalen, als dat nodig is." Meedenken Daarom heeft de Haarlemmer vandaag een mail geschreven aan de leden van de commissie Beheer die op 3 november - nog tijdens de inspraakprocedure - gaan vergaderen over de parkeerplannen. Die mail sluit hij af met een oproep om nog eens met belanghebbenden om de tafel te gaan zitten. "Ik ben er heilig van overtuigd dat een breed gedragen voorstel tot parkeerregulering een positief effect op zowel de wijken als (de perceptie door de bewoners van) de gemeente kan hebben. Dat in tegenstelling tot hoe de gemeente nu de invoering van betaald parkeren 'door probeert te drukken'. Ik ben in ieder geval altijd bereid tot meedenken."