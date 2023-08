In de podcast De Egmondse vluchtelingenboot hoor je hoe verslaggever Maaike Polder in de ban raakt van een groene rubberboot, die in oktober 2022 aanspoelt. Van strandvonder Marco krijgt ze de vele persoonlijke bezittingen die hij op de boot heeft gevonden: kleding, speelgoed en zelfs foto's. Maaike wil weten wie er op de boot zaten op de ruige Noordzee en wat er met deze mensen is gebeurd.