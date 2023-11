Gevonden menselijke resten Texel zeer waarschijnlijk van bootvluchteling

Alles wijst erop dat het onderlichaam dat is aangespoeld op Texel van een bootvluchteling is. De persoon droeg meerdere lagen kleding en had een Franse simkaart bij zich. Begin oktober vond een jutter de menselijke resten op het strand. Het zou de tweede keer in de geschiedenis zijn dat een migrant daar dood aanspoelt.

Op beelden van de lugubere vondst van 6 oktober op Texel is te zien dat de ogenschijnlijk volwassen persoon meerdere broeken over elkaar aan heeft getrokken. Iets dat veel migranten doen omdat ze geen tassen hebben of vanwege de kou.

Dat spullen die op het Kanaal overboord slaan en aanspoelen in Noord-Holland bleek afgelopen weken al: niet eerder zijn op het strand zoveel rugtassen en schoenen van bootvluchtelingen gevonden. Maar nu lijkt het er dus op dat er ook een migrant is aangespoeld.

In augustus nog sloeg er bijvoorbeeld een rubberboot om. Zeker zes Afghanen zijn verdronken . Tien tot vijftien mensen raakten vermist. En begin oktober spoelde een tiener van Eritrese afkomst dood aan en stikte een vrouw (24) in een overvolle boot.

Officieel moet onderzoek naar de botten nog uitsluitsel geven of het gaat om een vermist persoon. De politie is daar nog mee bezig. Maar het meest waarschijnlijke scenario is dat het gaat om lichaamsdelen van een bootvluchteling.

Daarnaast is op de foto van het onderlichaam een bolling in de zak te zien. Nu blijkt dat daarin een plastic zakje zat met een aantal voorwerpen, bevestigt ook de politie tegen NH. Het gaat om een SD-kaart, een simkaart en een mobiele telefoon.

"Er is geprobeerd de telefoon aan de gang te krijgen, maar die was door waterschade onbruikbaar. Dat geldt ook voor de SD-kaart", aldus een woordvoerder van de politie.

Op de simkaart stond wel een aanwijzing van waar de persoon in ieder geval is geweest. "De tekst op de kaartjes waren van Franse oorsprong. Informatie over een opwaardeerlijn en telefoonnummers uit Frankrijk."

Dat het gaat om een bootvluchteling is volgens de woordvoerder 'een aannemelijk scenario', maar toch sluiten ze nog niets uit. In het Nederlands Forensisch Instituut worden op dit moment monsters van de menselijke resten onderzocht.

Kanaal overzwemmen

Er wordt ook gekeken of de aangespoelde voet, door een strandganger op het noordelijke strand van Texel gevonden, bij het onderlichaam hoort. Mocht er geen DNA-match met een vermist persoon uitkomen, kan er nog worden onderzocht waar op de wereld de persoon is geboren.

"Dit is een tijdrovend en kostbaar onderzoek. We weten nog niet of dat wordt uitgevoerd", aldus de politie.

In 2014 spoelde een man in een wetsuit aan op het Noord-Hollandse waddeneiland. Het bleek later te gaan om een Syriër die samen met een andere man probeerde het Kanaal over te zwemmen. Zijn kompaan spoelde levenloos aan in Noorwegen.

De vluchteling kocht een wetsuit in een winkel in Frankrijk en zei tegen een familielid: "Ik ben in Calais op het strand en ik zie Engeland. Morgen ga ik proberen naar Engeland te komen." Dat bleek uit onderzoek van twee Noorse journalisten.