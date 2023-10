Menselijke resten gevonden op strand Texel

"Onderzoek moet uitwijzen aan wie die toebehoren", aldus een woordvoerder van de politie. Verder doet zij op dit moment geen uitspraken.

De botten zijn ter hoogte van paal 15 gevonden door de Texelse jutter Maarten Brugge. Hij gaat ervan uit dat het is aangespoeld. "Het was nog donker, regenachtig toen ik wat zag liggen. Aangespoeld", vertelt hij.

In eerste instantie dacht hij dat het een dode zeehond was. "Ik zag de grijze kleur van de broek aan voor een zeehondenhuid." Maar als hij dichterbij komt, ziet hij dat er 'beenresten' steken uit het kledingstuk.

"Het was geen volledig lichaam met een hoofd. Meer een broek die leek op een joggingbroek. Er was niet veel van over. Er zaten ook geen voeten meer aan", aldus jutter Brugge.

Zwemvest en tassen

Gisteren vond Brugge tassen en een zwemvest, zeer waarschijnlijk van bootvluchtelingen uit die het kanaal proberen over te steken tussen Frankrijk en Engeland. Vorige maand ging het daar op de zee bij Calais helemaal mis: zes Afghaanse mensen kwamen om het leven toen hun boot kapseisde.

Hulporganisaties in de Franse stad meldden toen al dat mogelijk nog niet alle lichamen van opvarenden waren gevonden. Het is niet duidelijk of de vondst van vanmorgen daar iets mee te maken heeft. Brugge: "Het leek erop alsof dit langer in zee lag."