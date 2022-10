Kinderfoto's, Afghaanse ketting en Iraanse medicatie: Marco haalde migrantenboot bij Egmond leeg

De migrantenboot die vorige week aanspoelde in Egmond , lag vol met persoonlijke spullen van de opvarenden. Derper Marco Snijders is strandvonder en haalde de boot leeg. Hij bewaart de spullen voor het geval een van de eigenaren zich toch nog meldt.

Deze reportage is gemaakt door Bart van Zutphen en Mohammad Almousa

Aan de spullen die in de boot lagen te zien, kwamen de opvarenden mogelijk uit verschillende landen. Zo lagen er Albanese munten, beugels, een Afghaanse ketting en een stekker die niet in Nederland wordt gebruikt in de boot. Ook zijn er medicijnen gevonden zoals pillen tegen zeeziekte gevonden, met een Iraanse verpakking.

De boten zijn gebruikt door de vluchtelingen om over te steken van Frankrijk naar Engeland. En dat is volgens Marco levensgevaarlijk: "De mensen weten niet hoe gevaarlijk de Noordzee is, en denken dat het een riviertje of klein watertje is", zegt hij.