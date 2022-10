Meerdere vluchtelingenboten met persoonlijke spullen aangespoeld op Nederlandse stranden

Minimaal vijf rubberboten zijn afgelopen week aangespoeld op Nederlandse stranden of door de KNRM uit zee gehaald. Ze zijn gebruikt door vluchtelingen, maar die waren door kustwachten van andere landen al van boord gehaald. Op in ieder geval één boot lagen nog luiers, foto's, antibiotica en een ketting met de vlag van Afghanistan.

NH Nieuws

De eerste zodiac spoelde op maandag aan in Zeeland, woensdag dreef er een bij een windmolenpark bij Borssele (Zeeland), afgelopen donderdag spoelde er een aan in Egmond gisteren zijn boten gevonden in Noordwijk en bij Groote Keeten. De boten zijn gebruikt door migranten, zeer vermoedelijk om de oversteek te maken van Frankrijk naar Engeland en onderschept door de autoriteiten op zee, laat de Kustwacht weten aan NH Nieuws. Dit blijkt uit markeringen aan de binnenkant van de boot. Als vluchtelingen op een rubberboot op zee worden aangetroffen, worden ze - afhankelijk van de plek - door de lokale autoriteiten van boord gehaald. Als er geen ruimte is om het bootje ook nog mee te nemen, laten ze die achter. 'Nog nooit zoveel aangespoeld' "Ze schrijven dan een code op de boot. Daardoor weten wij, als in Nederland zo'n boot wordt gevonden, meteen dat we niet meer hoeven te zoeken naar drenkelingen", aldus een woordvoerder van de Nederlandse Kustwacht. De meeste rubberboten zinken naar de bodem van de oceaan, maar soms drijft de wind ze naar onze kust. De kustwacht noemt dit aantal migrantenboten opvallend. "We halen de laatste maanden weleens een boot van zee, maar niet eerder zijn in zo'n korte tijd zoveel boten aangespoeld."

NH Nieuws

Eerder deze week waarschuwden mensen op de Egmondse boulevard de KNRM dat ze een Zodiac zagen drijven. "Ik was er als eerste bij en heb de boot naar wal gehaald", vertelt schipper Werner Visser van de KNRM Egmond. Als hij in het donker aankomt bij de boot blijkt die als vluchtelingenboot gemarkeerd te zijn door de Franse autoriteiten. Dat wijst erop dat de boot in Frans territoriaal water is onderschept. Aan boord liggen dan nog allemaal persoonlijke bezittingen. "Schoenen, kleding, luiers, een rugtas, maar ook een paar pompjes en benzinetanks." Uit meerdere foto's die NH Nieuws in handen heeft, blijkt dat er ook nog geld, pasfoto's van een man en kind, een buitenboordbeugel, pillen, de verpakking van antibiotica en ketting met een Afghaanse vlag in de boot lagen.

Gevonden spullen in rubberboot gebruikt door migranten

De boot die gisteren in de zee tussen Julianadorp en Groote Keeten uit het water is gehaald, was gemarkeerd als vluchtelingenboot door de Britse autoriteiten, laat de KNRM van Callantsoog weten aan NH Nieuws. "Daar lagen geen persoonlijke spullen meer op", aldus Cor Ranzijn. Zijn team ging erop af. "Alleen wat lege benzinetanks."